Prefeitura realiza curso de acessibilidade para o turismo 

Para promover a inclusão social e a acessibilidade em atividades turísticas, a Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e em parceria com a empresa Art's Radicais, promoveu neste fim de semana, o Curso de Atendimento, Operações e Procedimentos para Pessoas com Deficiência e/ou Mobilidade Reduzida no Turismo.

O curso que foi conduzido pelo auditor especialista no turismo de aventura e acessibilidade, Guiga David, contou com aulas teóricas e práticas sobre como permitir o alcance e a utilização de serviços, edificações e equipamentos turísticos com segurança e autonomia. "É muito importante que o turismo pense no social, que possamos incluir cada vez mais as pessoas com deficiência em nossas atividades. Devemos sempre propor a inclusão", afirmou Guiga.

A turismóloga Cristiane Melo Murar foi uma das cursistas e aprovou a iniciativa. "Foi uma ideia excelente da Sectur promover este curso. Enquanto turismóloga, eu fico muito feliz que possamos propiciar às pessoas com deficiência e suas famílias, as mesmas vivências e experiências de outras pessoas. E há muita coisa interessante para ser desbravada em nossa cidade".

Para Jary Castro, vice-presidente da Santa Casa, cursos como este visam transformar a capital em referência em acessibilidade. "Este assunto me chama muito a atenção, ainda mais quando é focado no turismo, visto que este segmento têm crescido muito em nossa cidade. Ações como esta tornam possível que atendamos 100% da nossa população, possibilitando que todas contemplem as belezas naturais de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul".

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS