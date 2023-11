Prefeitura realiza mais uma edição do Todos em Ação dia 9 de dezembro no Bairro Vida Nova

A quinta e última edição de 2023 do Programa "Todos em Ação, a Prefeitura Mais Perto de Você" acontece no dia 9 de dezembro (sábado), das 8h às 14h, na Escola Municipal Nerone Maiolino, localizada na Rua Maraú, s/n, Bairro Vida Nova. Para encerrar o calendário 2023, o evento é realizado mais uma vez em parceria com o Mutirão, que há 14 anos realiza ações sociais voltadas aos cidadãos.

Como em todas as edições, equipes da Prefeitura vão oferecer mais de 70 serviços envolvendo todas as secretarias municipais. Da união entre a iniciativa pública e privada, o Mutirão vai levar ao todo mais de 200 serviços gratuitos dos mais diversos segmentos, como, saúde, beleza, serviços de cartório, contábeis e administrativos, dentre outros.

No período correspondente ao mutirão, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) estará na região, com equipes de varrição, capina manual, roçada mecanizada, pintura de meio-fio, patrolamento, além de tapa buracos, substituição de lâmpadas, manutenção da fiação e limpeza de bocas de lobo obstruídas.

A prefeita Adriane Lopes ressalta a importância de parcerias em eventos nas comunidades. "No mês passado os resultados foram muito positivos, mais de 10 mil pessoas foram atendidas com os mais diversos serviços. Neste mês resolvemos repetir e levar o mesmo formato para a comunidade do Vida Nova. Quanto mais serviços gratuitos pudermos oferecer para as pessoas, melhor", pontua.

Para Thiago Cânepa Amorim, fundador do Mutirão, a primeira edição realizada em parceria com a Prefeitura de Campo Grande foi muito positiva. "Fomos abraçados pela prefeitura, isso é ótimo porque quem ganha é a população. Ter a prefeitura como parceira refletiu em números. Recebemos 10 mil pessoas no Santa Emília e realizamos 30 mil atendimentos, foi a maior ação que fizemos em todos esses anos de Mutirão. A prefeitura exerceu a atividade dela que é a prestação de serviço. A cada edição pensamos em fazer um evento cada vez maior e melhor. Para o dia 9 de dezembro teremos novidades. A Emha vai mobilizar 1.200 famílias e a Câmara Municipal de Campo Grande está se organizando para fazer uma sessão comunitária dentro no evento. Outra novidade é um espaço instagramável", informa.

Os serviços oferecidos pelas secretarias seguem normalmente como nas edições passadas. A Fundação Social do Trabalho (Funsat) estará com oferta de vagas de emprego, carteira de trabalho digital e atendimento da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho. O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) estará com triagem de consulta médica, atendimento médico clínico geral e atendimento médico clínico pediátrico.

Os animais também terão atendimento especial por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea). São diversos serviços gratuitos voltados para os pets, como: diagnóstico rápido da Leishmaniose Visceral Canina, vacinação contra a raiva, microchipagem em cães e gatos, atendimento médico-veterinário, encaminhamento para castração e vermifugação. Além de acolhimento de denúncias e esclarecimentos sobre escorpiões e pragas urbanas.

A programação inclui apresentações culturais e musicais, gincanas, pintura facial, oficina de balão, brincadeiras para as crianças com direito a pipoca, algodão-doce, brinquedos infláveis e sorteio de brindes.

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) estará com atendimento para revalidar o cadastro das pessoas inscritas no programa de habitação social, além de pagamento de parcelas e renegociação de dívidas. Ainda no evento será possível atualizar o Cadastro Único.

Serviço Programa Todos em Ação no Bairro Vida Nova

Data: 9 de dezembro (sábado)

Horário: das 8h ao meio-dia

Local: Escola Municipal Nerone Maiolino

Endereço: Rua Maraú, s/n Bairro Vida Nova

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS