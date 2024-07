Prefeitura realiza plantão de vacinação em supermercado, shopping e unidade de saúde

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realiza neste fim de semana, plantão para vacinação em supermercado, shopping, unidade de saúde e Associação Moradores. Todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, com exceção daquelas que possuem cronograma específico, como a BCG e da Dengue.



No sábado, dia 13 de julho, o atendimento acontece na Associação de Moradores do Setor III no Aero Rancho, localizada na Rua Tokuei Nakado (ao lado da E.M. Prof. Wilson Tavareira Rosalino), das 8h às 16h; no Supermercado Pires, na Vila Moreninha II, das 8h às 16h, e na USF Tiradentes, das 7h às 17h45. Já no domingo, dia 14 de julho, a vacinação será no Shopping Norte Sul, das 11h às 19h, e na USF Tiradentes, das 7h às 17h45.



A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da população buscar os pontos de vacinação para colocar o calendário em dia, principalmente àqueles que pertencem aos chamados grupos de risco, como idosos, por exemplo.

Durante a semana, as doses estão disponíveis nas 74 unidades de saúde da família espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município.