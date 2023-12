Prefeitura realiza visita técnica em área que abrigará parte das famílias do Mandela

A Prefeitura de Campo Grande realizou visita técnica na área destinada a 38 famílias da Comunidade do Mandela nesta terça-feira (5). A prefeita Adriane Lopes e equipes da Agência Municipal de Habitação (Emha) vistoriaram o terreno localizado no Bairro José Tavares.

A prefeita Adriane Lopes destacou que esse é um passo importante para a regularização fundiária da população do Mandela, e que o poder público municipal está viabilizando todo o processo de maneira a atender essas pessoas e também atender os antigos moradores do bairro.

"Estamos realizando essa visita técnica que faz parte do processo de regularização desta área, que irá receber 38 famílias. Esse terreno foi escolhido por oferecer toda a infraestrutura necessária para a qualidade de vida dessas pessoas, com rede de água, energia, esgoto, escolas e posto de saúde. Foram instaladas rede de água e esgoto e seguiremos com as próximas etapas", disse a prefeita.

Conforme a diretora-presidente da Emha, Maria Helena Bughi, já foram realizados serviços de topografia, instalação de rede de água, demarcações dos lotes e ruas no local. "Estamos trabalhando para garantir uma infraestrutura adequada neste projeto, assim como nas demais áreas escolhidas".

A área é uma das quatro escolhidas para realocar as famílias num raio de 3 km próximo à comunidade. Ao todo serão 38 famílias alocadas no Bairro José Tavares, 33 no Iguatemi I, 30 famílias no Iguatemi II e mais 32 famílias no Bairro Talismã, garantindo a dignidade com regularização fundiária imediata a 133 famílias.

O presidente do bairro José Tavares, Ivanildo da Silva, de 59 anos, disse que foi até o local para conversar com a prefeita sobre os novos moradores. Para ele, com a chegada de novos cidadãos no local haverá ainda mais melhorias no bairro.

"Ter a casa própria é o sonho de todo o trabalhador, e com a prefeita vindo aqui e dando uma contrapartida, a gente fica mais tranquilo. Nós temos o projeto das crianças do futebol aqui e com a chegada de mais crianças estamos pleiteando um parque ao ar livre. E temos certeza que a vinda de mais pessoas refletirá em mais benefícios. A gente vai caminhar para melhorar e ter uma sociedade justa e igualitária para todos", disse Ivanildo.

A presidente da Associação de Mulheres do bairro, Ana Lúcia, de 55 anos, destacou que os novos moradores podem ajudar no crescimento do bairro e até mesmo na associação. "Acredito que possa vir também mais melhorias com a chegada deles, como a construção da sede do nosso clube de mães, parque ao ar livre e tudo isso, que é um sonho para nós que temos crianças e idosos em casa."

