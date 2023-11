Prefeitura recebe prêmio da CGU de Boas Práticas da Rede Nacional de Ouvidorias

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Ouvidoria, recebeu nesta quinta-feira (23), o prêmio do VI Concurso de Boas Práticas da Rede Nacional de Ouvidorias. A Capital foi vencedora na categoria dos municípios acima de 300 mil habitantes, com o projeto "Central de Resposta: Uma Parceria Ouvidoria-Geral do Município e Secretaria Municipal de Serviços Públicos".

De acordo com o Coordenador-Geral de Atendimento e Solicitações, Marcus Flávio Ayala, a ideia do projeto surgiu em 2020 da necessidade de atender a alta demanda recebida da Sisep pela Ouvidoria. "As demandas chegam até nós através do Fala Campo Grande e são encaminhadas às Secretarias para a execução. Com isso, nós percebemos a necessidade de um apoio maior para atender as demandas da Sisep e montamos uma central de respostas dentro da Secretaria, diminuindo a média de tempo de resposta à população e qualidade de serviço", explica.

Criada em 2017, a Plataforma FALACG recebe demandas da população por meio de diversos canais diretos como a Central 156, do Portal WEB, Aplicativo FALACG e também indiretamente por meio das Indicações dos vereadores,

A prefeita Adriane Lopes parabenizou a equipe pelo prêmio e reforçou que a gestão tem investido em ferramentas que aproximem a população dos serviços públicos. "Nós temos tentado fazer essa linha direta com a população, ofertando essas ferramentas para atender as demandas e também levando nossos serviços aos bairros como no "Todos em Ação", que também conta com o atendimento presencial da Ouvidoria".

O Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Mato Grosso do Sul CGU/MS, Gilberto Ricardi, ressalta a importância dessas iniciativas nas respostas rápidas ao cidadão. "Parabenizo muito a Prefeitura pelo desenvolvimento desse projeto que melhora muito o atendimento as necessidades da população. A Ouvidoria é o primeiro contato do cidadão com a administração pública e investir nesses meios para melhor atender é primordial. A gente fica muito feliz em entregar esse prêmio e ver o quanto a gestão é engajada e à frente de muitos municípios".

"Receber esse prêmio é um indicativo de que a gestão está ampliando seu trabalho e conseguindo chegar na população de uma maneira mais direta, ficando cada vez mais eficiente nos serviços, no tempo de resposta e o munícipe tem um acesso melhor aos serviços da Prefeitura", finaliza o diretor da Ouvidoria Robson Batista.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS