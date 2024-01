Prefeitura reúne novos diretores eleitos das Emeis para ambientação

Os 20 novos diretores eleitos das Emeis (Escolas de Educação Infantil), que tomaram posse em 21 de dezembro, se reuniram na tarde desta quinta-feira (18), para ambientação dos cargos e conhecimento das superintendências da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Durante a reunião, eles foram orientados sobre como funciona a lotação dos servidores e receberam os contatos dos superintendentes da Secretaria. Segundo a superintendente de Gestão e Normas, Clarice Cassol, a reunião acontece para que os diretores comecem o ano letivo organizados e ambientados. "Os novos diretores não têm intimidade com a secretaria, não sabem o que cada superintendência faz e nem as chefias. Então passamos os telefones, orientamos e a reunião é de grande relevância".

Na recepção dos diretores, o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, afirmou que o trabalho é desafiador, mas de grande relevância para a sociedade. "A educação é a base para qualquer sociedade. Para ter recursos na educação, é preciso ter a base que é a primeira infância".

Estes novos diretores passarão ainda por uma formação, no dia 28 de janeiro no Centro de Formação (Cefor), na Semed.

Bruna Fontes foi eleita diretora da Emei Pedacinho no Céu, localizada no Bairro Universitário e falou sobre a importância da recepção. "A reunião foi proveitosa, de acolhimento, trouxe segurança para nós gestores que estamos iniciando o ano letivo com novos projetos e desafios. O acolhimento por parte dos gestores, faz com que tenhamos olhar amplo e direcionado sobre cada ação que temos que realizar daqui para frente".

Conforme a diretora da Emei São José, no bairro Pioneira, Indianara Chaves, a reunião é um novo marco na educação infantil que começou com as eleições. "A Semed tem estado presente com a gente passo a passo. Na reunião podemos conhecer todos os setores da Secretaria, nos colocaram a par do que cada setor é responsável e teremos outras formações e estaremos em aprendizado o tempo todo, isso é muito relevante".

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS