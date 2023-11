Primeira formação das Associações de Pais e Mestres reúne 700 pessoas

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza nesta terça-feira (21), a primeira formação das APM's (Associações de Pais e Mestres) com estimativa de público de 700 pessoas. O encontro é promovido no Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza.

A formação está sendo realizada para fortalecer a comunicação entre as unidades escolares de Campo Grande e a comunidade local. Cada uma das 205 escolas tem uma APM.

Segundo a chefe da Ajur (Assessoria Jurídica) da Semed, Adriana Maria de Oliveira Costa, a primeira formação está sendo um divisor de águas. "Falando com a APM estamos trazendo as famílias para dentro da escola. Se queremos ser um agente transformador, precisamos da família e fazemos isso através da APM".

Adriana deu uma palestra sobre o viés histórico e sobre os aspectos constitutivos, situações de ordem legal e administrativas da APM. "Isso tudo para que a Associação trabalhe de maneira mais assertiva".

De acordo com o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, o fundamento da APM é aproximar os pais da escola. "Quando a gente fala em APM temos duas palavras especiais que compõem a associação, que são a democracia e a cidadania. Com muito respeito e transparência, a gente realiza a formação para deixar claro a necessidade da APM no dia a dia da escola".

A diretora da Escola Municipal Maestro João Corrêa Ribeiro, Lindalva Souza Ribeiro, acompanhou a formação. "Este é um evento histórico. Muito conhecimento que não tinha, adquirir e também tive oportunidade de contribuir. A formação ajuda os presidentes da APM a conhecer a história e como lidar no dia a dia com as demandas que a Associação tem".

Conforme a diretora da Escola Municipal Kamé Adania, Amélia Rodrigues de Lima, o suporte teórico e o embasamento jurídico são importantes para direcionamento dos trabalhos. "A APM na nossa escola é presente, participam todos os dias das atividades da unidade. A formação deve ter mais vezes porque é muito importante".

O tesoureiro da APM da Escola Municipal Professor Vanderlei Rosa de Oliveira, Alexandro Amorim da Silva, está na associação há sete anos. "Fui presidente da Associação por dois anos e agora estou como tesoureiro. Eu adorei essa formação porque foi passado de como surgiu a APM, os critérios, regras, acho interessante".

A presidente da APM da Escola Municipal José Benfica, Mirian Beredic, validou a formação. "Eu gostei muito, estou há um ano na associação e acho interessante sabermos mais, para gente ter mais embasamento".

Segundo a vice-presidente da EMEI Pedacinho do Céu, Alessandra Aparecida Batista dos Santos, a formação é interessante para tirar dúvidas. "Precisamos saber de onde vem as verbas, as regras. Faço parte da APM há três anos e é importante acompanharmos o dia a dia na escola".

