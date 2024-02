Primeira noite do desfile das Escolas de Samba de Campo Grande agita Praça do Papa

O ritmo das baterias e muita alegria marcaram a primeira noite do desfile das escolas de samba de Campo Grande, nessa segunda-feira (12). O evento, que anualmente transforma a Praça do Papa em Avenida do Samba, conta com a co-realização da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

A GRES Herdeiros do Samba, que não participa da competição, abriu a noite de desfiles. Com suas alas repletas de crianças, a escola de samba levou muita fofura e animação para a avenida. Em seguida, a GRES Cinderela do José Abrão abrilhantou a noite. A terceira escola de samba a desfilar foi a GRES Vila Carvalho e, fechando a primeira noite de desfiles, foi a vez da GRES Catedráticos do Samba.



Nos bastidores, o clima também era de alegria. Hernandez Souza, mestre sala há mais de quinze anos, aguardava ansioso a entrada na avenida. "Estou no Carnaval há muito tempo e percebo a evolução a cada ano. A estrutura está em constante melhora, consegue receber um público cada vez maior, temos praça de alimentação, o ambiente está limpo. Há uma preocupação do poder público em oferecer o melhor para os foliões. Espero que todas as escolas de samba façam um lindo desfile e que vença a melhor".



O público que foi prestigiar o evento também elogiou a organização. Edineide Maria Soares, na companhia do esposo e da filha Kemilly, de 5 anos, acompanhavam atentos ao desfile. "Não temos uma escola do coração, gostamos de avaliar todas. A gente vem todos os anos e adora. É um espaço muito tranquilo, com gente de todas as idades e muito animado".



E quem tem história carnavalescas marcante não deixa de prestigiar a festa. Anatasha Guimarães Damazio conheceu seu esposo durante um Carnaval e, desde então, o casal não deixa de celebrar a data. Prova do amor pelas festividades carnavalescas se mostra presente nas pequenas Amanda e Alana, filhas do casal, que nos intervalos do desfile sambavam pela avenida. "Elas amam e nós também. É uma data muito importante pra gente e adoramos vir aqui comemorar. Já desfilei, as meninas já desfilaram e hoje estamos aqui para curtir".

O desfile das escolas de samba de Campo Grande segue nesta terça-feira (13), a partir das 19h, na Praça do Papa. Hoje, desfilam GRES Deixa Falar, GRES Igrejinha e GRES Unidos do Cruzeiro.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS