Primeiro Encontro Municipal de Atendimento Educacional Especializado reúne 160 pessoas

O primeiro encontro municipal de atendimento educacional especializado de salas de recursos multifuncionais e centro de atendimento, foi realizado nessa terça-feira (21), com 160 pessoas, no auditório do Libera Limes, em Campo Grande.

O encontro foi realizado para socialização, articulação e discussão sobre o atendimento educacional, ofertado aos alunos da educação especial.

De acordo com a chefe da Divisão da Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Vera de Oliveira Gomes, nunca houve um encontro como este. "Nunca sentamos para discutir e ver a carência sobre o nosso público. Então, reunimos os profissionais das salas de recursos multifuncionais com os centros especializados".

São 79 salas de recursos multifuncionais nas unidades escolares e seis centros especializados que participaram do encontro. Na oportunidade, houve momentos de apresentação das práticas pedagógicas para socialização.

As salas de recursos servem para suplementar ou complementar a aprendizagem do aluno com o público da educação especial. "Às vezes, ele tem uma dificuldade de aprendizagem em decorrência da deficiência ou precisa da suplementação, no caso com altas habilidades, então estes alunos vão no contraturno das aulas para complementar o que tem no ensino regular", afirma a chefe.

Arlete Pereira Alonso é professora, mas atua na Associação de Pais e Amigos do Autista, na função de coordenadora. O centro funciona desde 2016, explica. "Desenvolvemos atividades pedagógicas e atividades físicas adaptadas. O aluno vai duas vezes na semana com duas horas de atendimento".

Com relação ao encontro, Arlete fala que é de suma importância. "É uma troca de experiência, todo dia é um aprendizado, para o autista e toda população da educação especial. Ter encontros assim é muito rico, porque buscamos estratégias diferenciadas, a gente ouve uma história, e vemos como podemos adaptar".

Na Escola Municipal Irmã Irma Zorzi, a sala de recursos é coordenada pela professora Ercilena Alves Lima Pereira. "Nosso trabalho é bem sistematizado para que consigam realizar o que a gente propõe. O encontro é muito relevante e há certo tempo não tínhamos um trabalho tão legal que atende professores das salas de recurso".

