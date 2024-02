Programação de Carnaval tem início em área de interesse cultural no coração da Capital

Abrindo alas do Carnaval de rua de Campo Grande, na manhã deste sábado (03), o bloco As Depravadas, invadiu a Rua Barão do Rio Branco, entre as ruas 14 de Julho e 13 de Maio, abrindo oficialmente programação carnavalesca da Capital.

O evento foi o primeiro a ser realizado na Barão do Rio Branco, desde que a via foi denominada área de interesse cultural, em janeiro deste ano, por meio da lei 7.193, sancionada pela prefeita Adriane Lopes.

"É uma honra sermos o primeiro evento a ser realizado por aqui. Especialmente porque o bloco é feito por e para a imprensa e é nosso dever noticiar pautas importantes como essa. Cultura é sempre uma notícia boa! Aqui é uma festa tranquila, pra toda família e esperamos que ocupemos essa área por muito mais tempo", afirmou a jornalista Débora Bordin, uma das organizadoras do bloco.

Os amigos Ailton Macedo e Paulo Sergipano vieram do Nordeste para Campo Grande a trabalho e a procura de diversão no final de semana, deram de cara com o bloco carnavalesco no centro da cidade. "Eu estou achando o máximo. Curti muito o Carnaval na Bahia e não achei que tinha a festa no Mato Grosso do Sul", afirmou Ailton. "Festa bonita, num horário excelente, com muita organização e gente bonita. Quero curtir toda a programação", pontuou Paulo.

E engana-se quem acha que existe ciúme ou competição entre os blocos. Pois entre diversos estandartes, Rosalva Barreto, integrante do bloco Flor de Guavira, fantasiada com vestido de chita azul, acompanhava a folia das Depravadas. "Viemos prestigiar os colegas. Temos o bloco há bastante tempo e gostamos mesmo é desta alegria. O Carnaval é feito por nós e este, realizado no centrão de Campo Grande, é histórico e lindo".

A programação do Carnaval de Rua de Campo Grande segue neste final de semana. Neste sábado, a partir das 16h o bloco Calcinha Molhada toma conta da Praça Aquidauana e neste domingo (04), no mesmo local e horário, é a vez do bloco Farofa com Dendê levar música e alegria para os foliões.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS