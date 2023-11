Projeto de inclusão digital Conect@Juv beneficia jovens das sete regiões de Campo Grande

Na próxima sexta-feira (24), às 9h30, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria da Juventude (Sejuv), lança o Conect@Juv, projeto que conta com a implantação de sala de aula para atender jovens que não possuem computador ou acesso à internet.

O objetivo é garantir acesso às tecnologias e capacitações, por meio dos cursos já oferecidos pela Sejuv, como Introdução à Informática, Empreendedorismo, Mídias Sociais e muito mais, garantindo assim conectividade para as sete Regiões da Capital.

O espaço, localizado na sede da Secretaria da Juventude, conta com 17 notebooks, adquiridos por emenda parlamentar do deputado federal Vander Loubet. Durante o lançamento também será entregue, oficialmente, um veículo para a Sejuv, recursos que somam mais de R$ 160 mil. Esses notebooks também estarão disponíveis para serem levados aos bairros.

Maicon Nogueira, secretário municipal da Juventude ressalta a importância da inclusão digital, principalmente dos jovens que não possuem acesso a computador ou notebook. "Mato Grosso do Sul aparece em 4ª lugar no índice da população acima de 10 anos conectada à internet, chegando a 71,3%. Essa inclusão ainda não chegou para alguns e por meio desse projeto, mais jovens podem se capacitar e se preparar para oportunidades como com a chegada da Rota Bioceânica", justifica.

TELECENTRO NO MEU BAIRRO

Em julho deste ano, a Prefeitura Municipal, por meio da Sejuv lançou o projeto "Telecentro no Meu Bairro", iniciativa que oferece espaços físicos equipados com computadores e acesso à internet para os alunos matriculados nos cursos de capacitação oferecidos pela plataforma de ensino à distância Juventude na Rota. Bairros como Coophavila II, Coophatrabalho e Maria Aparecida Pedrossian foram os primeiros contemplados pela ação. O projeto Conect@Juv vem ao encontro do Telecentro no Meu Bairro, democratizando o acesso às capacitações.

Jovens a partir de 15 anos podem fazer parte do projeto, que é gratuito. Mais informações sobre inscrições pelo Whatsapp 3314-3577

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS