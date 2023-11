Refis entra na terceira semana com 18 mil contribuintes com débitos regularizados

Após duas semanas do início da segunda edição de 2023 do programa de renegociação de débitos, conhecido como Refis, a Prefeitura de Campo Grande já realizou 18.826 mil atendimentos, tanto presencialmente quanto por meio dos canais digitais. O programa estará em vigor até 15 de dezembro, oferecendo descontos de até 90% na atualização monetária, juros de mora e multas.

O Refis possibilita que pessoas físicas e jurídicas parcelarem e quitem suas dívidas, com descontos, independentemente de estarem inscritas ou não em dívida ativa, ajuizadas ou não, e com exigibilidade suspensa ou não. Isso inclui a remissão de dívidas de tributos municipais, como IPTU, ITBI e ISS, excluindo multas de trânsito e ambientais.

Desde o início da campanha, 4.041 contribuintes procuraram a CAC Central de Atendimento ao Cidadão para renegociar seus débitos presencialmente.

A empresária Isabel Costa Franco (60) aproveitou a oportunidade para quitar débitos relacionados à casa dela e conta que obteve um excelente desconto.

"Ah, conseguimos um bom desconto, de mais de 50%, abatendo mais R$ 1.100 na dívida. O Refis é uma ótima iniciativa porque ajuda muito as pessoas. Às vezes a gente tem algum imprevisto, a renda cai bastante, a gente fica com dificuldades, mas a Prefeitura de Campo Grande está de parabéns por abrir essa nova possibilidade que beneficia as pessoas nos momentos que mais necessitam", frisou.

Irma Aquino Portela (80) é costureira de ofício. Ela também compareceu à Central de Atendimento ao Cidadão e zerou os débitos que tinha referentes a um imóvel residencial. "Quando soube que o Refis tinha voltado, não pensei duas vezes em participar. Eu estava com quase R$ 4 mil em dívidas, foi reduzido para quase R$ 2 mil. É muito bom, é uma oportunidade de a gente poder colocar a vida em dia, né? É muito importante", reforçou.

O vigilante Severino Marco dos Santos Oliveira (60) tinha 4 parcelas do IPTU em atraso e com o auxílio do Refis, quitou a dívida. "Eu tinha parcelas de 2021 e 2020 ainda em aberto, dava pouco mais de R$ 1.200, como paguei todas de uma vez, ficou em R$ 800. Liquidei a dívida e estou feliz da vida, começarei 2024 com a dívida zerada. É muito importante a gente aproveitar essa ótima oportunidade que a prefeitura está dando, porque fica tudo em dia e o nome da pessoa permanece limpo", completou.

Parcelamento

Quem optar por quitar à vista terá uma remissão de 90% na atualização monetária, juros de mora e multas; o pagamento parcelado em 6 vezes mensais consecutivas terá remissão de 70%; e para parcelamento em 12 vezes, a remissão será de 40%. O parcelamento em até seis vezes requer parcelas mínimas de R$ 100,00.

Para parcelamentos de sete a 12 meses, as parcelas mensais mínimas são de R$ 500,00. Parcelamentos de 13 a 18 meses têm parcelas mensais mínimas de R$ 1.000,00. Parcelamentos de 19 a 24 meses têm mensais mínimas de R$ 1.250,00. Parcelamentos de 25 a 36 meses têm mensais mínimas de R$ 1.500,00. Parcelamentos de 37 a 48 meses têm parcelas mensais mínimas de R$ 2.000,00, e parcelamentos de 49 a 60 meses têm mensais mínimas de R$ 2.500,00.

Negociação On-line

A fim de oferece mais eficiência e comodidade aos contribuintes, a Prefeitura disponibiliza o serviço "Refis On-line" por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec). Essa alternativa permite a negociação remota de dívidas, economizando tempo, evitando filas e eliminando deslocamentos.

Nos primeiros 10 dias do Refis, 14.785 contribuintes optaram por essa modalidade, proporcionando uma experiência prática e eficaz. Para acessar, basta visitar o Refis On-line via PrefCG (portal de autenticação da prefeitura) para cadastro e consulta de descontos. O atendimento on-line também está disponível via WhatsApp (67) 98471-0487 e (67) 98478-8873, além do telefone 4042-1320.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS