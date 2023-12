Refis entra no penúltimo dia; contribuintes têm até amanhã para aproveitar descontos

O Refis entra no penúltimo dia hoje (14), e os contribuintes têm até esta sexta-feira (15) para aproveitar os descontos e até 90% nos juros de mora incidentes sobre o valor das dívidas. O Programa de Pagamento Incentivado (PPI) iniciou em 13 de novembro e milhares de pessoas já passaram pela Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na rua Marechal Rondon, n°2655, Centro e aproveitaram a negociação on-line.

Outra novidade nos atendimentos deste ano é que a Central de Atendimento conta com uma intérprete de Libras (Lingua Brasileira de Sinais) para dar mais acessibilidade ao público de surdos e deficientes auditivos de Campo Grande.

Os campo-grandenses podem aproveitar o pagamento parcelado em 6 parcelas mensais e consecutivas, para remissão de 70%; e para quem optar por 12 parcelas terá remissão de 40%.

O Refis possibilita aos munícipes o parcelamento e quitação, com descontos, de débitos inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não e com exigibilidade suspensa ou não, para pessoas físicas ou jurídicas, a fim de garantir a remissão de dívidas de tributos municipais, como IPTU, ITBI e ISS. Só não estão inclusos no Refis os débitos referentes às multas de trânsito e ambientais.

Negocie sem sair de casa

O contribuinte também pode realiza o atendimento via Whatsapp 98471-0487 e 98478-8873 ou pelo telefone 4042-1320. Online pelo link https://refis.campogrande.ms.gov.br/.

Já o atendimento presencial acontece na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 2.655, no Centro da Capital. O contribuinte pode comparecer ao local para negociar os débitos no horário das 8h às 16h. O pagamento pode ser efetuado em agências bancárias e na própria Central por meio de cartão de crédito e débito e Pix.

