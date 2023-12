Refis termina hoje; contribuintes têm até às 16 horas para aderir

Encerra nesta sexta-feira (15) o prazo para que os munícipes aproveitem os descontos de até 90% nos juros de mora incidentes sobre o valor de dívidas oriundas de tributos, como o IPTU, oferecidos pelo programa de renegociação de débitos da Prefeitura de Campo Grande, conhecido como Refis. Os contribuintes têm até às 16h para renegociar suas dívidas presencialmente, na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) William Maksoud Filho, localizado na Rua Marechal Rondon, 2655, e até às 18h através dos canais virtuais de comunicação.

Mais de 59 mil atendimentos já foram realizados até o momento. Desses, 12 mil na modalidade presencial e cerca de 37 mil adesões por meio de ferramentas digitais, utilizando o Refis On-line, no site https://refis.campogrande.ms.gov.br/ , via WhatsApp pelos números (67) 98471-0487 e (67) 98478-8873 ou telefone 4042-1320.

O Programa de Pagamento Incentivado (PPI), proporciona aos cidadãos o parcelamento e quitação, com descontos, de débitos inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, e com exigibilidade suspensa ou não. Isso é válido para pessoas físicas ou jurídicas, buscando assegurar a remissão de dívidas de tributos municipais, como IPTU, ITBI e ISS. Importante ressaltar que não estão abrangidos no Refis os débitos relativos a multas de trânsito e ambientais.

Parcelamentos

Para quem quitar à vista terá remissão de 90% da atualização monetária e dos juros de mora incidentes sobre o seu valor e das multas; O pagamento parcelado em 6 parcelas mensais e consecutivas, terá remissão de 70%; e para quem optar por 12 parcelas terá remissão de 40%.

O parcelamento em até seis vezes deve ter parcelas mínimas de R$ 100,00. Os parcelamentos de sete a 12 meses devem ter parcelas mensais mínimas de R$ 500,00. Parcelamentos de 13 a 18 meses com parcelas mensais mínimas de R$ 1.000,00. Parcelamentos de 19 a 24 com mensais mínimas de R$ 1.250,00.

Parcelamentos de 25 a 36 meses com mensais mínimas de R$ 1.500,00. Parcelamentos de 37 a 48 meses com parcelas mensais mínimas de R$ 2.000,00 e parcelamentos de 49 a 60 meses com mensais mínimas de R$ 2.500,00.

Negocie sem sair de casa

Os contribuintes podem receber atendimento sem sair de casa, economizando tempo, ausência de filas e eliminando deslocamentos. O atendimento on-line oferece uma experiência conveniente e eficiente, proporcionando benefícios significativos aos usuários. A qualidade desse serviço reside na acessibilidade, permitindo que os contribuintes recebam assistência instantânea sem restrições de horário.

O contribuinte também pode realizar o atendimento até às 18h desta sexta-feira via WhatsApp (67) 98471-0487 e (67) 98478-8873 ou pelo telefone 4042-1320. On-line pelo link https://refis.campogrande.ms.gov.br/. O acesso é via PREFCG (portal de autenticação da prefeitura) e também via GovBr. No site, é preciso fazer um cadastro com login e senha para acessar as formas de pagamento com descontos. Caso o cidadão já tenha o cadastro, é só inserir o login e a senha de acesso para conferir as oportunidades de desconto.

Atendimento presencial

Já o atendimento presencial acontece na Central de Atendimento ao Cidadão, localizada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 2.655, no Centro da Capital. O contribuinte pode comparecer ao local para negociar os débitos no horário das 8h às 16h. O pagamento pode ser efetuado em agências bancárias e na própria Central por meio de cartão de crédito e débito e Pix.

A novidade é que a Central de Atendimento agora conta com uma intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para dar mais acessibilidade ao público de Campo Grande.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS