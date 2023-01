Relações entre Campo Grande é Iquique avançam e chilenos vão abrir escritório comercial na Capital

As relações comerciais entre Campo Grande e Iquique (Chile) vêm avançando desde abril de 2022 e os irmãos chilenos vão inaugurar um escritório comercial durante a maior feira de negócios da Capital – a Expogrande – para alavancar as negociações e trocas entre os dois países. Foi o que ficou decidido na tarde dessa quinta-feira em reunião entre a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e uma delegação de empresários e políticos chilenos.

Campo Grande – por sua localização privilegiada – é vista como um hub logístico para o Corredor e traçado certo para entrada no Brasil, chegando a outros estados, e até mesmo ao Atlântico, via as Rotas de Integração Latino-Americana que vêm sendo desenvolvidas.

Se por um lado podemos chegar ao Pacifico através do Chile, passando por Porto Murtinho, Jujuy (AR), Iquique e Antofagasta, os chilenos podem fazer o caminho inverso e chegar a Campo Grande e a partir daqui ao Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, São Paulo e Paraná. Sendo que nesses últimos estados estão os portos de Paranaguá e Santos, utilizando o Atlântico para acessar os países africanos, por exemplo.

A prefeita Adriane Lopes reforçou que vem atuando na gestão com o compromisso de promover o desenvolvimento local. “Estamos trabalhando arduamente e o nosso compromisso prioritário para a Capital de Mato Grosso do Sul é o desenvolvimento econômico. E isso acontece quando nós abrimos a nossa cidade para outras oportunidades. Estamos muito felizes em recebê-los na nossa cidade, que essa parceria venha só a crescer e melhorar para que essa construção seja certa e firme, levando desenvolvimento para o Chile, mas trazendo também para nós”, afirmou.

A deputada estadual Daniela Solari Vega, que também é diretora da Câmara de Negócios da Região de Tarapacá (Chile), afirmou que o encontro fortaleceu a vantagem que Campo Grande tem em relação ao Brasil, assim como eles têm em Tarapacá.

“Queremos por um escritório aqui em Campo Grande, cumprir com o compromisso que fizemos aqui de avançar. Nós teremos aqui o primeiro escritório comercial fora do país, promovendo muito mais que laços diplomáticos, mas comerciais, culturais e turísticos”, disse

O gerente do Porto de Iquique, Rubén Castro, também falou das vantagens das relações que estão sendo firmadas.

“Hoje estamos presentes não apenas para nos apresentar e manifestar nossa vontade de trabalhar, mas pela integração regional que podemos fazer. Tem uma frase que me agradou muito, que é: Iquique será um ponto de entrada e saída de Campo Grande. E isso soa muito bem. Vai requerer um trabalho muito árduo e queremos passar da estratégia para a prática.

O secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, lembrou que muito já foi feito e tem sido feito para essa realidade ser cada vez mais próxima.

“Campo Grande está ganhando cada vez mais protagonismo na integração do Brasil com os países da América do Sul e da Ásia. Essa nova rota de desenvolvimento e oportunidades está nascendo e nós somos o centro. Os novos corredores vão revolucionar a logística de importação e exportação, facilitando o acesso e reduzindo em até 14 dias o transporte de cargas até a China. Além disso, as ações desenvolvidas pela Sidagro, como a aprovação da nova lei de incentivos fiscais e extrafiscais prepara a cidade para criar um ambiente de negócios atraente para empresas de todos os portes”, explicou.

A secretária de gestão e planejamento estratégico (Sugepe) Catiana Sabadin completou dizendo que Campo Grande tem projetos estratégicos, como o Parque Tecnológico e o Terminal Intermodal de Cargas, que ligará por ferrovia, o Porto de Santos até a Bolívia, com a intenção de transformar o TIC em um porto seco para sermos um local de aduana para os produtos que vem da Ásia e vão passar pelo corredor.

“Temos a incumbência de viabilizar outros corredores e transformar Campo Grande em um hub de todos esses corredores nessa interação, nessa necessidade de se voltar para o Brasil, tanto que não falamos apenas em Corredor Bioceânico, mas em Rota de Integração Latino-Americana, onde vemos oportunidades em um mercado consumidor que está aqui do nosso lado que totaliza mais de 30 milhões de pessoas”, disse.

O ministro da carreira diplomática do Ministério das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson de Castro, conclui pontuando que será construído ainda um memorando de entendimento entre Mato Grosso do Sul e a Região de Tarapacá para analisar diversos campos de cooperação.

“Temos possibilidades de novos comércios e investimentos, principalmente com o Terminal Intermodal, considerando o potencial de carga de Iquique. O Chile oferecendo seus serviços portuários possibilitando que Campo Grande também negocie direto com a China, isso é um ganho em termos logísticos e operacionais para os operadores de Mato Grosso do Sul”, finalizou