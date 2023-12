Roda-gigante de sonhos natalinos encanta população na Cidade do Natal

A Roda-gigante na Cidade do Natal encanta crianças e adultos que vão até a Cidade do Natal. Com abertura todos os dias, das 17h às 22h, a participação é de graça e a pessoa pode passear quantas quiser. A Roda-gigante está decorada com várias luzes coloridas e rodeada de magia.

Raquel do Nascimento, de 30 anos, moradora da Cidade de Morena disse que a filha aguardava ansiosa o momento de passear na Roda-gigante. "Viemos pela primeira vez na Cidade do Natal e vamos andar na Roda-gigante pela primeira vez também. Estamos bem ansiosas, um pouquinho de medo, mas vamos lá."

Solange Gama, de 45 anos, mora no Nova Campo Grande e disse que adora andar na Roda-gigante. Ela saiu do passeio feliz da vida. "Eu já tinha andando e vim aproveitar a Cidade do Natal. Todos da minha família gostaram e vamos passear mais porque é uma ótima iniciativa para a população."



Priscila Vicente Santana, 37 anos, mora no bairro Novos Estados e foi com esposo e filhos de 7, 17, e 11 para aproveitar a diversão. Porém, pelo medo de altura, ela só observou de longe a família na Roda-gigante. "Eu trouxe a família, e fiquei vendo eles no passeio. Tenho muito medo de altura, mas eles adoraram a aventura."

A população pode conferir a apresentação do Coral Fronteiras Abertas, Coral Canto em CG e o Ballet Nova Geração.

Entre as que acompanhavam o Coral estava Juscelene Anastacia mora no bairro Moreninhas e foi ver um dos corais, o qual um dos integrantes era amigo da família. "Viemos ver a apresentação do amigo do meu filho. E temos um roteiro para ir na Roda-gigante ainda, ir na Casa do Papai Noel também, nossa intenção é ficar até o final aqui."

Entre as famílias que amam visitar a Cidade do Natal, está a da Rafaela Simões Conde, que junto ao marido vieram do Rio Grande do Sul para Campo Grande há um ano. "A gente gosta bastante de Campo Grande. É uma capital que a gente visava morar antes. E a gente tem gostado bastante de tudo. Aprovamos muito a iniciativa da Cidade de Natal, a gente acha muito legal, porque é um lugar para passear com a família, nós que temos criança é ótimo para vir passear."

As comemorações do "Natal de CG é Tamanho Família" terá uma série de programações neste mês com diversas apresentações e atrativos. Localizada nos Altos da Afonso Pena, a Cidade do Natal está toda decorada, com Presépio, Árvore Iluminada, incrível Praça de Alimentação e a Casa do Papai Noel.



A prefeita Adriane Lopes, destacou que as festividades natalinas foram preparadas para atender a todos, de crianças a idosos, famílias diversas e o mais importante, com acesso gratuito a todas as atrações.

Cidade do Natal

A Cidade do Natal vai funcionar todos os dias, das 17h às 22h. A Parada Natalina será sempre às 21 horas. O espaço conta com a Casa do Papai Noel, Presépio, Árvore Iluminada, apresentações diárias de música e dança, entre outras atrações.

Na Praça de Alimentação, a população terá à disposição uma variedade de produtos que vão desde sorvetes a pasteis, cheesburguer, espetinho, barca de costela, sobá, entre outros pratos que serão vendidos com valores a partir de R$ 10,00 como o pastel de carne, queijo ou pizza. Já as bebidas serão comercializadas com valor a partir de 5,00 no caso de refrigerantes e sorvete a partir de R$ 6,00.

Algumas lanchonetes e restaurantes que já confirmaram presença nesta edição da Cidade do Natal são: Batata no Cone, Standard, Da Terra Açaí, Vitória Régia Pasteis, Toque Du Chef, Espeto Delícias D'Maria, Gran Costela, Miti Sabor Oriental, Senhora Gula, Chiquinho Sorvetes, Tao Espeto, Oficina Food Truck, Delícias da Mari, Divina Batata Recheada, entre outros.

A programação do Natal deste ano terá novamente o tradicional passeio do City Tour, com distribuição de senhas. Haverá saída da Praça Ari Coelho e da Cidade do Natal.

14 de Julho

Nas festividades também simultaneamente acontece a programação de Natal na Rua 14 de Julho. Nessa segunda-feira (11), a animação da festa contou com o Show de Adriano San às 20h, além da parada natalina que acontece todos os dias às 19h00.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS