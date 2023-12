Rua do Seminário é interditada para obra de reparo do estrago provocado pela chuva

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) inicia nesta quarta-feira (13) obra de reestruturação do tubo armco que sofreu danos durante a chuva do final de novembro na Rua do Seminário, próximo a Associação Franciscanas Angelinas (Afrangel). A via foi interditada para a segurança dos trabalhadores que irão executar os serviços e também aos usuários da rua.

Nesta terça-feira (12) será feita a mobilização do maquinário para o local da obra, que terá início nesta quarta-feira. A previsão é de que o conserto seja concluído em 30 dias, caso não haja intercorrência por conta das chuvas. Para iniciar a reestruturação do tubo, primeiro será preciso fazer o desvio do curso da água do córrego Seminário, trabalho delicado e complexo por conta do relevo do local.

Durante o período de interdição os usuários da Rua do Seminário devem utilizar a Rua Canaã para chegar à Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo, via que liga entres outros bairros o Estrela do Sul e Nascente do Segredo ao centro da cidade.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS