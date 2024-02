SAS amplia cursos de geração de renda e planeja capacitar 3,5 mil pessoas este ano

Disputados pelos usuários de Cras e moradores das sete regiões da Capital, os cursos e oficinas de geração de renda promovidos pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), terão sua grade ampliada este ano com novidades nas áreas de culinária e artesanato.

De acordo com a gerente de Trabalho e Ações de Cidadania, Mirian Varella, a partir de abril, uma parceria entre a SAS e o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), vai levar aos usuários das unidades, cursos de artesanato em fibras naturais (taboa e/ou bananeira), artesanato em palha de milho, conserva de frutas e conservas de hortaliças.

"A ideia é oferecer o maior número possível de capacitações que possam ampliar as oportunidades para as pessoas terem uma renda extra. Queremos fomentar o empreendedorismo", ressaltou Mirian.

No ano passado, a Gerência de Trabalho e Ações de Cidadania realizou 57 cursos e 55 oficinas, capacitando e certificando 3.345 pessoas. A meta em 2024 é qualificar 3,5 mil em cursos da área da beleza, culinária e artesanato.

Os cursos de design de sobrancelhas, manicure e pedicure já tiveram início nos Cras Canguru e Los Angeles, com média de 20 a 40 alunos.

Participando pela primeira vez de uma capacitação no Cras Los Angeles, Lorena Riquelme Pereira aprovou a primeira aula. "Achei ótimo, a professora é muito paciente e estou gostando muito", contou a dona de casa, que pretende investir na área da beleza com o curso de manicure.

Empolgada com a oportunidade de começar o ano aprendendo uma nova profissão, Regina Mateus da Silva elogiou a estrutura do curso de design de sobrancelhas e o profissionalismo da professora Rosana Casa Grande. "Está sendo uma chance de ouro. Já tinha feito o de manicure, mas não consegui adquirir o material após o curso. Agora me preparei um ano para este e vou seguir em frente porque quero investir nessa área. Até já fiz a sobrancelha da minha filha e todo mundo adorou", comemorou.

Sugestões

Ainda neste primeiro semestre, além das novidades, os Cras e CCI's irão oferecer as oficinas tradicionais de customização em patch aplique, bordado em chinelo, um dos mais concorridos, amigurumi e crochê em barbante.

De acordo com Mirian Varella, para decidir a grade de cursos e oficinas ofertados, os profissionais da gerência buscam sugestão dos usuários para ir ao encontro das necessidades de famílias que necessitam aumentar a renda. "Nosso público é formado principalmente por mulheres, responsáveis por suas famílias, que estejam inscritas no Cadastro Único, que recebem benefícios de transferência de renda e que procuram novos conhecimentos ou aperfeiçoamento para o aumento da renda familiar ou mesmo a conquista de um emprego", disse.

As aulas são gratuitas, assim como todo material disponibilizado em sala e o objetivo é garantir a integração dos usuários da assistência social ao mundo do trabalho por meio de ações voltadas à superação das vulnerabilidades sociais, por isso a equipe da GTAC sempre busca parcerias para a realização dos cursos, como ocorreu em 2023 com o curso de Tapete de Nozinho, realizado junto com o FAC, que também foi parceiro no curso de Ovos de Páscoa e o de manicure, junto com a Secretaria da Juventude.

Além de ser uma oportunidade de geração de renda para as famílias, as capacitações são organizadas em um ambiente acolhedor, que incentiva o empoderamento dos participantes, reforçando as qualidades dos alunos, já que muitas vezes o usuário chega fragilizado ao Cras, como ressalta a coordenadora do Cras Canguru, Marcia da Silva.

Para conquistar as alunas, a estratégia é o fortalecimento mútuo. "Montamos um grupo de WhatsApp onde conversamos e trocamos mensagens carinhosas e de apoio. É um tipo de autoajuda. Sempre falo sobre a perspectiva de crescimento que elas têm a partir da capacitação. O sucesso deste primeiro curso do ano está sendo tão grande que elas já pediram outros", revelou Márcia.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS