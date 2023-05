Seis em cada 10 vagas de emprego não pedem experiência nesta quarta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) anuncia para esta quarta-feira (17), 1.058 vagas em que a contratação não pede experiência do candidato na função. São oportunidades de interessados vivenciarem um novo desafio profissional e aprender mais uma vertente do mercado trabalho.

São oportunidades em 57 profissões diferentes, nas quais, a empresa que recruta, se compromete a fornecer treinamento a quem for selecionado neste tipo de contratação. São vagas como auxiliar de limpeza (87 vagas), auxiliar de cozinha (28 vagas), auxiliar nos serviços de alimentação (421 vagas), ajudante de obras (210 vagas) ou em várias outras atividades.

Em 60% dos postos de trabalho que a Funsat está recrutando, não se pede experiência, conforme estatística da Coordenadoria de Captação de Vagas e Emprego da Fundação, departamento que cadastra os processos seletivos. O número considerável dentro do total de 1.706 oportunidades de trabalho formal, que o órgão informa para o dia.

Quanto à margem salarial das vagas, a remuneração varia entre R$ 1.320 e R$ 3.800, e concorre apenas nas seleções, quem estiver em dia com o seu cadastro na fundação. Vale avisar que em 62 anúncios de oportunidades, a vaga em disputa é única. Caso por exemplo, dos recrutamentos de trabalhador no cultivo de plantas ornamentais, técnico em nutrição, tapeceiro de móveis, produtor de rádio e de mecânico de manutenção de máquina industrial.

Em recrutamentos exclusivos para PCD (Pessoa com Deficiência), a oferta é de 146 vagas. Para estágio acadêmico, são cinco em Direito e outras cinco em Pedagogia, além de oportunidades nessa modalidade de contratação, como operador de caixa (10 vagas), repositor de mercadorias (10 vagas), atendente de lanchonete (20 vagas) e chances em outras três profissões.

Mais informações, ligar para (67) 4042-0585. A Fundação está localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, onde o cidadão também pode ser atendido em serviços de capacitação profissional, emissão da carteira de trabalho digital, ou ativação do seguro-desemprego.

Acompanhe também o órgão nas redes sociais, no Instagram pelo @funsat.cg, ou no Facebook pelo @funsatcampograndems.