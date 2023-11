Sejuv promove workshop gratuito "Fotografia na Palma da Mão" Tudo pelo celular

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria da Juventude (Sejuv) está com inscrições abertas para o workshop gratuito "Fotografia na Palma da Mão" Tudo pelo celular, ministrado pelo fotógrafo Gabriel Gabino, que acontecerá no próximo dia 6 de dezembro, das 14h às 18h, no Teatro do Mundo, localizado na Rua Barão de Melgaço, 177.

Gabriel é formado em Comunicação Social pela Universidade Católica Dom Bosco e pós-graduado em Psicologia da Comunicação. É fotógrafo profissional desde 2008 e trabalha com cobertura de eventos. Em 2011 se especializou em retratos e já fotografou para revistas como Veja, Época, IstoÉ e Placar.

Os alunos terão a oportunidade de aprender sobre técnicas de enquadramento e coloração, conhecer a resolução e qualidade das imagens e muito mais. São 60 vagas disponíveis e jovens a partir de 15 anos podem se inscrever pelo link https://sejuvcg-workshop-de-fotografia.cheetah.builderall.com/

Serviço:

Workshop "Fotografia na Palma da Mão" Tudo pelo celular

Dia: 06 de dezembro

Horário: 14h às 18h

Local: Teatro do Mundo

Endereço: Rua Barão de Melgaço, 177

Inscrições: https://sejuvcg-workshop-de-fotografia.cheetah.builderall.com/

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS