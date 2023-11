Seminário da educação infantil reúne 330 pessoas em tarde de palestra

Seminário da educação infantil, voltado ao incentivo da leitura, reuniu na tarde dessa sexta-feira (24), no auditório da Escola Estadual Maria Constança, 330 professores, diretores e coordenadores da Reme (Rede Municipal de Ensino) de Campo Grande.

O encontro é realizado anualmente e em 2023, o tema é voltado ao incentivo da leitura de alunos de até 5 anos.

De acordo com a chefe da Divisão da Educação Infantil, Leusa Secchi, o encontro é para refletir a necessidade da leitura desde cedo. "Neste ano discutimos o papel da cultura da escrita e leitura para alunos até o grupo 5".

A palestra foi dada pela professora Edilene Fonseca, que tem formação com a temática na educação infantil e livros publicados.

Segundo a diretora da Emei Elenir Zanquetta, Juliana Ferreira, a palestra auxilia no dia a dia na questão sobre escrita e leitura. "A gente sabe que o contato com a leitura é importante desde criança e principalmente, com o escutar da história que começa na educação infantil".

Já a diretora da Emei José Carlos de Lima, Clemilda de Lima, o seminário oportuniza a atualização dos servidores. "Ao longo do ano, algumas coisas ficam pelo caminho e em eventos assim, surgem novas ideias e sabemos o que podemos retomar".

Para a coordenadora Marlene Batista da Silva, da Emei Marcos Antônio Santullo, a leitura precisa ser inserida desde o grupo 1, que são os bebês. "Para o grupo 1, colocamos os livros para eles para terem o primeiro contato com a leitura, deixamos os livros para folhearem para que esse contato ocorra desde pequenos".

Conforme o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, o seminário tem o foco da iniciação na leitura para o aluno desde pequeno. "Precisamos potencializar isso, aula a aula e dia a dia, para que dessa forma, o aluno possa passar de etapa por etapa com muita tranquilidade".

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS