Semu leva primeira edição do projeto "Semu Perto de Você" ao Portal da Lagoa 

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu), deu início nesta quarta-feira (24), ao Projeto Semu Perto de Você, com o objetivo de realizar encontros mensais com as mulheres das sete regiões da Capital. O primeiro bairro a receber o projeto foi o Portal da Lagoa, que contou também com a participação de moradoras de bairros próximos, como o São Caetano.

A proposta dos encontros é fazer um vínculo com as mulheres, levando políticas públicas eficientes para mais perto das comunidades. A intenção é formar grupos que fortaleçam e aumentem a auto estima de mulheres, com um espaço que possibilita a escuta e fala, uma socialização entre elas. Os encontros estarão abertos para todos interessados e interessadas de qualquer bairro, sem restrição de regiões.

Pablo Rogério de Oliveira, Presidente da Associação de Moradores São Caetano Aliança Comunitária, ressalta a importância da Semu realizar a atividade na região do Segredo. "Vamos desenvolver rodas de conversa e ações de empoderamento e fortalecimento nesse grupo de mulheres, convidando também o grupo de mães que já é formado aqui no bairro para envolver mais mulheres nesse projeto. É uma excelente oportunidade de também proporcionar trocas entre as participantes, além do amparo e sociabilidade, como oferta de trabalhos e conhecimentos profissionais", comenta.

Para a Subsecretária de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini, o Projeto Semu Perto de Você, é mais uma atividade de acolhimento com mulheres que necessitam de apoio e amparo do poder público. "Ações de escuta com as mulheres das nossas comunidades sempre são fundamentais, para que expressem as suas vivencias, dificuldades e seus anseios, como também levar informações para conhecerem os seus direitos e saber acessa-los".

"Os grupos de mulheres tem um grande potencial para o fortalecimento emocional e desenvolvimento comunitário, o que contribui para melhorar a qualidade de vida como um todo", completa Márcia Paulino Psicóloga Social e Coordenadora de Projetos e Ações Temáticas da Semu.

Para mais informações sobre o projeto e outras ações da Semu, o contato é pelo telefone 3382-7541. A Subsecretaria de Políticas para a Mulher está localizada na Rua 15 de Novembro, 1373 Centro.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS