Servidores da Semed participam de método para autoconhecimento

Cerca de 200 servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed), participam durante três dias, do método Novos Passos, que teve início nesta segunda-feira (27). O encontro é realizado no Clube de Campo da ACP, no Jardim São Conrado, em Campo Grande, até quarta-feira (29).

De acordo com a assessora de planejamento, Fernanda Duarte, o método é de autoconhecimento e reconstrução. "As pessoas vão se auto descobrir, trabalhar o emocional e desacelerar um pouco neste fim de ano".

O palestrante é Alci Filho, nascido em Dourados, foi professor de história até 2008 e explica mais sobre o método. "O método é uma imersão de três dias, um treinamento e vamos trabalhar a humanização e inteligência emocional. Quando se aproxima o fim do ano, o servidor está cansado, estressado e o método ajuda nisso, a como lidar consigo mesmo e com o outro".

Filho diz que o método é um curso com muitas ferramentas de autoconhecimento. "São muitas dinâmicas, experiências, um processo que se fala de tudo da vida, amorosa, financeira, espiritual, saúde".

José Paulo Furlan é tutor do Pró-Funcionário da Semed e diz que o método é interessante. "É muito interativo, não é algo que só uma pessoa fala e a gente precisa ouvir, é muito legal mesmo. Nos ajuda a desacelerar com o fim do ano se aproximando, para fazer uma reflexão".

A técnica da Educação Especial, Tânia Filiú, afirma que o método pode ajudar na questão emocional, de buscar o que construiu e como isso é passado. "A expectativa é boa, no sentido de nos apresentar a várias formas de emoção. Ajuda a nos conectar com o que está acontecendo no momento e não nas questões que precisamos resolver lá fora".

Rosa Alves de Souza, professora de ginástica laboral da Semed, conta já ter participado de outros métodos. "É muito legal, porque nos dá um 'up', nos ajuda a pensar melhor na vida, repensar na vida e retomar os trabalhos".

Érica Costa Lima é professora técnica da Divisão da Educação e Diversidade e diz que o método a ajudou a se valorizar como profissional. "A gente acha que não temos valor, a gente dá nosso melhor e sempre achamos que está pouco e as pessoas que vêm até você e te elogiam, eu fiquei surpresa com tanto carinho, foi primordial esse método. Vamos sair daqui com valor, olhar para dentro da gente".

