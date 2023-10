Show beneficiente homenageia Paulo Simões na Capital

Após o sucesso em da turnê feita em 2023, nas cidades de Corumbá, Bonito, Dourados e Ivinhema, o show Maria Alice canta Paulo Simões agora se apresenta pela segunda vez em Campo Grande, no dia 05 de outubro, às 20h no Espaço do Teatro do Mundo.

A primeira foi na estreia em setembro de 2022, na Concha Acústica Helena Meirelles. O show tem o preço popular de R$ 30,00 e a bilheteria será revertida para a Central Única das Favelas CUFA -CG O público vai assistir as canções selecionadas a dedo pela cantora, todas de autoria de Simões com os parceiros Almir Sater, Guilherme Rondon, Celito Espíndola e Antônio Porto.

“Tem sido uma grande alegria essa homenagem ao Paulo Simões, no ano em que ele completa 70 anos de existência e mais de 50 de carreira musical. A repercussão por onde passamos é muito boa! A festa é dele, mas somos todos nós que ganhamos o presente de ter entre nós um poeta, músico e artista dessa grandeza”, afirma Maria Alice. O artista estará com a cantora dividindo o palco em algumas canções.

O show é beneficente e valor arrecadado será revertido para as ações humanitárias da CUFA-CG. A Central Única das Favelas é uma organização brasileira reconhecida nacional e internacionalmente nos âmbitos politico, social, esportivo e cultural que existe há mais de 20 anos. Em Campo Grande, a entidade promove atividades nas áreas da educação, lazer, esportes, cidadania e cultura, como grafite, DJ, break, rap, audiovisual, literatura e basquete de rua, além de outros projetos sociais.

Maria Alice canta Paulo Simões é o terceiro álbum solo da cantora carioca-cearense-sul-matogrossense, e pode ser acessado em todas as plataformas musicais. O show que acontece no charmoso Espaço Teatro do Mundo, na área central da cidade, traz os arranjos e a direção musical de Gabriel de Andrade e uma banda formada por um time de músicos e técnicos preciosos do nosso estado: Pedro Ortale e Gabriel de Andrade nos violões, Gabriel Basso no baixo, Renan Nonato no acordeón, Gilson Espíndola nos vocais, João Pedro Ortale na bateria. Os técnicos de som são Anderson Rocha e Adriel Santos. A produção é da Marruá Arte e Cultura, a produtora Andréa Freire, destaca: “Será uma noite especial celebrada com música, amigos e solidariedade, uma atmosfera para elevar a alma.”





SERVIÇO

Data: quinta-feira , 5 de outubro

Local: Espaço Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177

Horário: 20h

Ingressos a R$ 30,00 adquiridos antecipadamente via Whatsapp – (67) 99696 9774