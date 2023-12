Show da Família Lima abre hoje a programação da Cidade do Natal

As comemorações do "Natal de CG é Tamanho Família" já começaram e nesta quinta-feira (7), a Prefeitura de Campo Grande abre oficialmente a Cidade do Natal, com um super show da Família Lima no Espaço Municipal de Cultura Vila Morena, nos Altos da Afonso Pena. A programação tem início a partir das 17h e inclui apresentação da Orquestra Jovem do Sesc MS.

A banda gaúcha com quase 30 anos de carreira promete encantar o público com todo seu carisma, talento e versatilidade, apresentando um repertório que traz desde clássicos da música brasileira até peças eruditas.

A Cidade do Natal vai funcionar todos os dias, das 17h às 22h. A Parada Natalina será sempre às 21 horas. O espaço contará com a Casa do Papai Noel, Presépio, Árvore Iluminada, apresentações diárias de música e dança, entre outras atrações.

Na Praça de Alimentação, a população terá à disposição uma variedade de produtos que vão desde sorvetes a pasteis, cheesburguer, espetinho, barca de costela, sobá, entre outros pratos que serão vendidos com valores a partir de R$ 10,00 como o pastel de carne, queijo ou pizza. Já as bebidas serão comercializadas com valor a partir de 5,00 no caso de refrigerantes e sorvete a partir de R$ 6,00.

Algumas lanchonetes e restaurantes que já confirmaram presença nesta edição da Cidade do Natal são: Batata no Cone, Standard, Da Terra Açaí, Vitória Régia Pasteis, Toque Du Chef, Espeto Delícias D'Maria, Gran Costela, Miti Sabor Oriental, Senhora Gula, Chiquinho Sorvetes, Tao Espeto, Oficina Food Truck, Delícias da Mari, Divina Batata Recheada, entre outros.

A programação do Natal deste ano terá novamente o tradicional passeio do City Tour, com distribuição de senhas. Haverá saída da Praça Ari Coelho e da Cidade do Natal.

Recorde de Público

No ano passado, a programação de Natal da Prefeitura aconteceu de 15 de dezembro de 2022 a 15 de janeiro de 2023, com mais de 107 atrações nos altos da Avenida Afonso Pena. A comemoração cumpriu com o compromisso de celebrar o Natal, receber o Ano Novo e oferecer entretenimento à população. Gastronomia, apresentações culturais, casa do Papai Noel além de brinquedos e diversões fizeram a alegria de crianças e adultos.

O casamento do Senhor e Senhora Rena foi o ponto alto no ano passado, com a celebração no dia 27 de dezembro de 2022.

Ao todo, mais de 500 mil pessoas prestigiaram o evento durante os 30 dias de funcionamento da Cidade do Natal.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS