Solurb avisa que coleta de lixo terá pausas neste fim de ano

A equipe da Solurb, responsável pela coleta de resíduos, obteve uma aprovação popular de 96% pelo terceiro ano consecutivo, de acordo com pesquisa independente realizada em junho de 2023.

Conhecida como a equipe que nunca para, no entanto, deve ter pausas nas datas festivas desse ano em Campo Grande (MS).

Segundo Convenção Coletiva, a coleta será interrompida durante as celebrações de Natal e Ano Novo, nos dias 24 e 25 de dezembro e 31 de dezembro e 1º de janeiro, respectivamente. A programação da Solurb voltará ao normal no dia 26 de dezembro e 2 de janeiro, terça-feira.

Bruno Velloso, gerente operacional da Solurb, explica que a coleta pode demorar um pouco mais devido ao volume, mas todas as equipes estão dedicadas a isso. "Nesses dias aumenta muito a geração de resíduos, e sem coleta acumula mais, o que exige um esforço enorme das equipes e da logística, para recolher tudo. Demora um

pouco mais pra dar conta do volume, mas todas as equipes estão dedicadas a isso", garantiu.

É importante que o público colabore nesses dias, evitando de deixar o lixo na rua, nesses dias sem coleta. A orientação que fica para o público é que nos dias em que não houver coleta, não seja deixado nenhum lixo na rua. “Lixo na rua atrai animais, gera mais sujeira, pode causar acidentes e é um incômodo para toda cidade. É preciso compreensão e a cidade entende, respeita e apoia esse momento”, completa Bruno Velloso.