Stand PREFCG será espaço para fortalecer parcerias e impulsionar negócios

Da tecnologia a agropecuária, o Stand PrefCG na 83ª edição da Expogrande, espera receber um público significativo durante os 10 dias de feira. A abertura do espaço da Prefeitura de Campo Grande aconteceu na noite dessa quinta-feira (13), com o lançamento do evento, que segue até dia 23 de abril, no Parque Laucídio Coelho.

A participação da Prefeitura neste, que é um dos maiores e mais tradicionais eventos voltados ao agronegócio do Brasil acontece a convite da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrisul), sendo a estrutura montada com o apoio de parceiros.

Durante a abertura na noite de ontem, a prefeita Adriane Lopes destacou a importância do retorno do evento para a economia da Capital, e a programação do estande que contribui no fomento de conhecimento, networking e economia. “Estamos apresentando nossa Capital a outros Estados e países, com todo potencial que Campo Grande tem, sempre buscando novas oportunidades de negócios. Quanto mais gente conhecer a capital e suas potencialidades, mais investimentos atraímos para a nossa cidade”.



O estande, que vai funcionar durante todos os dias da feira, conta com palestras sobre o potencial econômico e turístico de Campo Grande, além de tratar de assuntos como os impactos da Rota Bioceânica no comércio da alimentos e bebidas, a transformação do mercado imobiliário, produção de carne de qualidade e apresentação de cases de sucesso no empreendedorismo.

O presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, ressaltou os reforços para que o retorno do evento e a relevância do estande da prefeitura neste contexto. “Foram 126 dias trabalhando na retomada do evento. Quero frisar a importância do conhecimento em todas as áreas, sendo este lugar um celeiro com mais de 30 palestras nos próximos dias, um espaço para fortalecer parcerias e impulsionar negócios. Essa é também a intenção da Expogrande e estamos gratos pela participação e o olhar do Executivo Municipal neste sentido. Com essa parceria, delegações de países vizinhos passarão por aqui, sendo uma oportunidade para os criadores realizarem networking e, neste contexto, acreditamos que bons negócios serão fechados ao longo desses dias”, conclui.

A senadora Tereza Cristina prestigiou a abertura do Stand PrefCG e parabenizou a prefeitura pela iniciativa. “Parabenizo pelo propósito, muito importante para a nossa Capital, além de participar da feira mais tradicional do nosso Estado, esse estande traz o senso de oportunidade para Campo Grande através da Rota Bioceânica, uma sala de negócios, para que todos que passarem por aqui possa conhecer as oportunidades da nossa Capital”.

Já o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel destacou a transformação socioeconômica no Estado e na Capital. “A Expogrande é uma vitrine da nossa atividade agropecuária, em todas as cadeias produtivas, e certamente vai ajudar o Estado internacionalmente. Por aqui vão passar delegações de diversos países. É muito bom ver a Expogrande retornando com essa grandeza para impulsionar a economia do nosso Estado “, pontuou.

*Programação*

A sexta-feira, 14 de abril, primeiro dia de palestras no Stand da PrefC, contará com a participação de dois empresários renomados que vão abordar a importância da Rota Bioceânica e a transformação dos seus setores devido ao desenvolvimento da Capital. Thiago Normando, empresário da FTX Negócios Imobiliários, irá falar sobre a transformação do setor imobiliário, e Willyan Francescon, proprietário da Casa Colonial, vai discorrer sobre como a Rota Bioceânica influencia no comércio de alimentos e bebidas.

As inscrições para quem deseja assistir às palestras realizadas no estande da Prefeitura deverão ser feitas neste LINK ou clicando no banner localizado no topo da página inicial do site da Prefeitura com pelo menos 24 horas de antecedência.

*Segue o cronograma:*

*Dia 14 (Sexta-feira)*

Manhã: Dia de campo da Escola Municipal Agrícola Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo

17h – Carreteiro de Negócios – Ampliar a rede de contatos e estreitar o relacionamento, trocando informações e conhecimentos

17h30 – Os impactos da Rota Bioceânica no comércio de alimentos e bebidas – Willyan Raiano Francescon – Casa Colonial

18h – A transformação do mercado imobiliário – Thiago Normando – FTX Negócios Imobiliários

*Dia 15 (Sábado)*

17h – Carreteiro de Negócios – ampliar a rede de contatos e estreitar o relacionamento, trocando informações e conhecimentos

17h30 – Qualidade da Carne na prática com Caio Rossato/Big Beef e empresa Vó Ermínia Alimentos (CT&I)

*Dia 16 (Domingo)*

16h – Carreteiro de Negócios – ampliar a rede de contatos e estreitar o relacionamento, trocando informações e conhecimentos com o Chef Paulo Machado

*Dia 17 (Segunda-feira)*

17h – Startups – Startup MS

17h30 – Sicredi

18h30 – Startups – Startup MS

*Dia 18 (Terça-feira)*

17h – Carreteiro de Negócios

17h30 – Cases de sucesso Prime e Agrotec

18h30 – Networking de Negócios – Dijan de Barros

*Dia 19 (Quarta-feira)*

17h – Logística Rodoviária na Rila – Setlog-MS

17h30 – Modalidades de pagamento/recebimento em moeda estrangeira – Grupo Travelex Confidence com Liliane Matos

18h30 – Origem do Choripan – Chef Marcelo Giuliani/D’Roça Produtos Gourmet

*Dia 20 (Quinta-feira)*

Manhã – Dia de campo com a Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco

17h30 – O voo do AGRO – Uso do Drone para faturar mais no campo fertiquímica agrociências

18h – Oportunidades de Financiamento para Empreendedores do Agronegócio – Sicredi CG

18h30 – Ecossistema de Inovação de CG com Luiz Bino

19h30 – O crescimento do turismo de natureza em Campo Grande e região

*Dia 21 (Sexta-feira)*

17h – Carreteiro de Negócios

17h30 – Erva Mate Campão

18h30 – Case de Sucesso: Empreendedorismo – Experiência, qualidade e sabor com Pedro Targino/Sistema 67 Prime

*Dia 22 (Sábado)*

17h30 – Transformando resíduos de sementes em adubo orgânico Sementes Manejo

18h – Case de Sucesso: Empreendedorismo – Experiência, qualidade e sabor Bellamoni Sorvetes

*Dia 23 (Domingo)*

17h – Encerramento: Campo Grande a Capital das Oportunidades Pref CG