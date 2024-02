Suasc promove a 4ª edição da campanha "Doador Comunitário"

A Subsecretaria Municipal de Articulação Social e Assuntos Comunitários (Suasc), realiza no dia 09 de fevereiro a 4ª edição da campanha "Doador Comunitário". A ação tem o objetivo de sensibilizar os servidores sobre a importância da doação de sangue e faz parte das celebrações de aniversário da Suasc, criada em fevereiro de 2021. A iniciativa acontece das 8h às 12h, no Hemosul de Campo Grande, localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, 1.304, e espera mobilizar mais de cem doadores.



"Decidimos realizar a campanha no período de carnaval, pois é um período onde há um aumento na demanda e uma diminuição no número de doadores, fazendo-se extremamente necessária a mobilização para que consigamos aumentar os estoques do Hemosul, ajudando quem precisa. E mais que participar de uma campanha, queremos que se torne um hábito, que o ato seja voluntário e constante na vida das pessoas", destaca o subsecretário de Articulação Social e Assuntos Comunitários, Chiquinho Telles.

O convite se estende a todos os centros comunitários, clubes de mães e associações. Participe desta ação e ajude a construir uma comunidade mais forte. A doação de sangue é um gesto valioso que faz a diferença na vida de muitas pessoas.

Importância da doação

A doação é 100% voluntária e beneficia qualquer pessoa, independentemente de parentesco com o doador. O sangue é essencial para os atendimentos de urgência, realização de cirurgias de grande porte e tratamento de pessoas com doenças crônicas, como a doença falciforme e a talassemia, além de doenças oncológicas variadas que, frequentemente, necessitam de transfusão.

Uma bolsa de sangue pode beneficiar até 4 pacientes que necessitam de transfusão. A doação, respeitando os critérios técnicos, não acarreta nenhum risco para o doador e todo processo para a doação, que inclui cadastro, pré-triagem, triagem e coleta, leva menos de duas horas.

Quer participar da ação? Entre em contato com a Suasc e confirme sua presença pelo 2020-1148 ou pelas redes sociais @suasccg.



Informações do Hemosul, quem pode doar sangue?

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50kg. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto e menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis. Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente.

Os requisitos para doar sangue são: estar com bom estado de saúde.

Estar bem alimentado. Evite alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue.

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos.

A frequência máxima é de quatro doações de sangue anuais para o homem e de três doações de sangue anuais para as mulheres.

O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres.

É importante que os voluntários que estiverem com sintomas gripais, ou tenham contraído a Covid-19 ou H3N2 nos últimos 30 dias, não compareçam ao local, podendo assim evitar o contágio dos demais voluntários.

Mais informações no site do Hemosul: http://www.hemosul.ms.gov.br/duvidas-frequentes/.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS