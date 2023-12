Subea em Ação encerra o ano com atendimento no CRAS das Moreninhas

Na próxima quinta-feira (21), a Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea) realiza o último 'Subea em Ação' do ano no CRAS Alair Barbosa de Rezende, situado à R. Pariris, 330 , bairro Moreninhas.

Diferentemente das ações anteriores, esta iniciativa se estenderá ao longo de todo o dia, das 8h às 11h e das 12h às 15h.

O objetivo principal é ampliar o acesso da comunidade aos serviços municipais gratuitos, buscando reduzir o número de animais abandonados na cidade.

Os serviços oferecidos incluem consulta médico-veterinário, vacinação, vermifugação, microchipagem e avaliação para castração, abrangendo fêmeas e machos. Além disso, haverá orientação sobre a campanha "Dezembro Verde Contra o Abandono".

Para participar das atividades nos bairros, é necessário apresentar comprovante de residência e documento com foto. Senhas serão distribuídas até as 10h da manhã e até as 14h da tarde.Participe desta última ação do ano e contribua para o bem-estar dos animais e a promoção da conscientização na comunidade.

Serviço:

As senhas serão disponibilizadas até às 10h no período da manhã e até as 14h no período da tarde.

Local: CRAS Alair Barbosa de Rezende (R. Pariris, 330)

Data: 21/12/2023

Horário: 8h às 11h e

12h às 15h

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS