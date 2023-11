Subea leva atendimento veterinário itinerante para Anhanduí e Itamaracá

Na manhã desta sexta-feira (17), a prefeitura de Campo Grande, através da Subsecretaria do Bem-Estar Animal, levou atendimento veterinário itinerante simultâneo para duas regiões da cidade, Jardim Itamaracá e o distrito de Anhanduí. As ações visam descentralizar os serviços oferecidos pela Subea até a população que por algum motivo não conseguem trazer seus animais até a unidade de atendimento.

Na região do Bandeira os atendimentos aconteceram no Centro de Convivência e atendeu 35 animais. Os cães Manoel, Bolucho e Batata foram vermifugados, vacinados, microchipados e avaliados para castração. A tutora Maria Eduarda disse que já conhecia a Subea, mas aproveitou para trazer os animais nessa ação porque podia trazer os três de uma só vez. "Eu achei o máximo, e quando vi que era próximo a mim, programei para trazê-los e fazer tudo que podia. Barba, cabelo e bigode", brincou a tutora.

Os gatos Charlie e Noah foram avaliados para castração. Para Roberto Gomes, tutor dos animais, esse projeto de ir até as regiões afastadas do centro, é um ato de amor. "Acredito que com amor conseguimos melhorar a vida dos animaizinhos e de uma comunidade toda", frisou.

Em comemoração aos 75 anos do distrito de Anhanduí, além dos atendimentos veterinários, a prefeitura de Campo Grande esteve presente com alguns serviços como atendimento e orientações médicas, distribuição de mudas e adubos e balcão de empregos.

Na comemoração, 40 animais, entre cães e gatos receberam vacina, vermífugo, consulta ou encaminhamento para castração. Para a moradora Claudia Marinho, esses serviços a ajudaram muito porque além de economizar no transporte economiza também no procedimento. "Eu consegui trazer todos os meus animais para avaliação, agora é só aguardar o dia de levar para castrar".

Comunidade do Mandela

A Subea está realizando campanha de arrecadação de ração, comedouros, bebedouros e coleiras que serão doados para as famílias desabrigadas pelo fogo e que possuem animais.

As doações podem ser feitas diretamente na unidade da Subea ou pelo telefone 2020-1397, que uma equipe vai até o doador para receber.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS