Subea realiza primeiro plantão de castração com 150 vagas para cães e gatos

A Prefeitura de Campo Grande realizou nessa quarta-feira (26), o primeiro plantão de castração para cães e gatos. Na ocasião, tutores de 150 animais puderam garantir a castração gratuita do pet pela Subsecretaria do Bem-Estar Animal.

De acordo com a Secretaria, o primeiro plantão foi aberto à toda população, sem necessidade de apresentação do número de inscrição social (NIS) e acolheu cães e gatos com no mínimo cinco meses e no máximo 15kg, além de restringir a apenas um animal por pessoa.

“A castração de animais é de suma importância para as cidades, sendo a maneira mais eficiente de controlar o aumento do número de animais abandonados, além de evitar doenças. Sabendo disso e com vagas disponíveis ainda para abril, decidimos realizar o plantão na Ubea (Unidade de Bem-Estar Animal)”, explica o veterinário-chefe do órgão, Edvaldo Salles.

A Unidade disponibiliza mensalmente 600 vagas de castração para a população que possui o número de inscrição social (NIS), sendo 30 vagas diárias, com 15 oportunidades por turno. Os interessados devem comparecer ao local com comprovante de residência, documento com foto e o Número de Identificação.

Durante a ação, os pets passaram por avaliação para serem encaminhados para as clínicas conveniadas com a Prefeitura e ainda são vermifugados, vacinado contra a raiva e microchipado.

A dona de casa Maristela Medina, tutora da gata Lua, conta que não se enquadra para ter o NIS, mas que também não tem condições neste momento de pagar pelo procedimento em clínica particular. “Atualmente não tenho condições de pagar por essa cirurgia, mas também estava morrendo de medo da Lua ter uma ninhada”, conta ela, que conseguiu ser atendida.

É o caso da estudante Caroline Franco, tutora da cachorrinha Filomena, que foi ao local pelos mesmos motivos e saiu surpresa com a ação. “Aproveitei a gratuidade da ação e vim pensando que passaria o dia aqui aguardando, mas estou muito surpresa com o atendimento e a agilidade. Peguei a senha 112 e mesmo assim fui atendida antes das 10h. Gostei muito”, acrescenta.

O Primeiro Plantão de Castração da Subea fez tanto sucesso, que a subsecretária Ana Luiza Lourenço, já está pensando nas próximas ações. “Nós vimos a felicidade das pessoas e a necessidade dessas ações, principalmente para quem não tem acesso ao centro. Então já estamos pensando nas próximas e também em como levar a iniciativa até às pessoas”, conclui.

Atualmente, a Unidade realiza atendimentos de baixa complexidade como avaliação clínica, administração de medicamentos injetáveis, vacinação antirrábica, vermifugação, controle de carrapato e pulgas e encaminhamento para castração em clinicas credenciadas. Além de realizar o encaminhamento de casos de urgência e emergência para atendimento na Universidade Federal de Mato Grosso Sul (UFMS).

Firmado em março, o convênio com a UFMS garante que serviços como consultas especializadas, ultrassonografia, radiografia, eletrocardiograma, endoscopia, exames laboratoriais bioquímicos e parasitológicos, cesarianas, cirurgia ortopédica, cirurgia de piometra emergencial, atendimentos de emergência e internação sejam disponibilizados de forma gratuita a tutores inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Aberta desde o dia 8 de dezembro, a Ubea disponibiliza senhas distribuídas nos períodos matutino e vespertino e conta com três consultórios, com capacidade de atendimento para até 30 animais, sendo 15 no período da manhã (8h às 10h30) e 15 no período da tarde (13h30 às 16h30).

Os atendimentos ocorrem às segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Às quartas, a equipe irá realizar as visitas in loco de ONGs e protetores independentes.

Endereço: Rua Rui Barbosa, 3538 – Centro.

Horário de funcionamento: Administrativo é das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30. Atendimentos clínicos serão das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

Informações: 67 2020-1397

Para ser atendido, o tutor interessado deve apresentar:

- Número do NIS

- Documento com foto

- Comprovante de residência