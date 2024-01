Termina hoje prazo de inscrições no Concurso Público para professores da Reme

O prazo para o Concurso Público para professores da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (REME), termina nesta segunda-feira (15). Conforme edital, os interessados em participar têm até às 23h59 de hoje para realizar suas inscrições.

Pulicado no Diário Oficial (Diogrande) n. 7.299 o edital 01/2023 , o concurso público de provas e títulos para professor efetivo da Rede Municipal de Ensino (REME) com carga horária de 20 horas semanais disponibiliza 323 vagas com salário inicial partir de R$3.671,07.

Vagas

Dentre o total de vagas há 82 para professor de educação infantil, 120 vagas para professor de ensino fundamental, 84 vagas para professor de arte, 10 vagas para professor de educação física, 5 vagas para professor de língua inglesa, 5 vagas para professor de língua portuguesa, 5 vagas para professor de matemática, 4 vagas para professor de geografia, 4 vagas para professor de história e 4 vagas para professor de ciências. Há percentuais de vagas para candidatos com deficiência, negros e indígenas conforme a legislação brasileira.

Provas

As provas objetiva e redação serão aplicadas na data provável de 04 de fevereiro de 2024, em horário e local a serem informados através de edital publicado no Diário Oficial e disponibilizado nos endereços eletrônicos www.diogrande.campogrande.ms.gov.br, www.avalia.org.br e no Cartão de informação do candidato.

Os candidatos irão realizar uma prova objetiva com perguntas de conhecimento específico e perguntas de conhecimentos básicos em caráter eliminatório e classificatório. Também haverá aplicação de prova de redação em caráter eliminatório e classificatório e na 3ª fase haverá a prova de títulos.

Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização da prova e o comparecimento no horário determinado, tendo em mãos documento com foto, Cartão de informação do candidato impresso e caneta.

Resultados

A divulgação do resultado definitivo da prova objetiva será em 01/03/2024 e o resultado definitivo da redação está previsto para 26/03/2024. Depois haverá a convocação para a prova de títulos e passado todo o processo, a divulgação da homologação do resultado final e classificação está previsto para 30/04/2024.

O concurso será executado pelo Instituto Avalia, com sede em Maringá/PR. Conforme o edital, o concurso público destina-se ao provimento de vagas existentes, sob regime estatutário, no quadro de servidores do Município de Campo Grande e tem prazo de validade de 2 anos a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração Municipal.

A convocação para as vagas informadas será feita de acordo com a necessidade e a conveniência da Administração Municipal, dentro do prazo de validade do concurso.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS