Top FM 88,9 MHz entra no ar em Campo Grande, MS

Após uma longa espera, finalmente a Top FM 88,9 MHz, que faz parte do Grupo Ueno de Comunicação, que já inclui os sites Diário MS News, Central Sul News, Brasil News e o Instituto Ranking, anuncia que a emissora de Campo Grande (MS) já está no ar.

“Finalmente saiu a licença e imediatamente colocamos no ar a Rádio de Campo Grande, a Top FM 88,9 MHz, com sede na Capital, a primeira do dial do rádio, com 28 mil watts (28 KW ERP) de potência”, destacou Tony Ueno.

Com uma cobertura que abrange atualmente mais de 23 municípios através das emissoras TOP FM Camapuã (90,0 MHz), TOP FM Caarapó (96,7 MHz) e TOP FM Caracol (102,3 MHz), a rede construiu uma base de audiência fiel, que consome tanto entretenimento quanto informação qualificada.

“Com a cabeça da Rede Top FM em operação, agora estamos chegando em 23 municípios, cobrindo a metade da população do Mato Grosso do Sul. São 1 milhão e 500 mil moradores com acesso a nossa programação”, frisou Ueno. Ele cita que os 20 municípios abrangidos são; Antônio João, Amambai, Bandeirantes, Bela Vista, Bonito, Caarapó, Camapuã, Caracol, Dourados, Fátima do Sul, Jardim, Juti, Laguna Carapã, Naviraí, Ponta Porã, Porto Murtinho, São Gabriel do Oeste, Maracaju, Sidrolândia, Jaraguari, Ribas do Rio Pardo, Rochedo e Campo Grande.

FORÇA REGIONAL

A chegada à capital, Campo Grande, é o ápice do planejamento estratégico deste primeiro ano. Com um estúdio moderno e multiplataforma sendo finalizado, a expectativa é de que a TOP FM 88,9 MHz replique o sucesso do interior, competindo em um mercado mais denso, mas com a vantagem de uma marca já estabelecida e com forte penetração no agronegócio, um público de alto valor para anunciantes.

A Rede TOP FM está revolucionando o cenário da radiodifusão no Estado com um modelo de gestão ágil e focado em nichos de alta relevância econômica. A promessa, segundo a direção, é de que mais novidades sejam anunciadas ainda este ano, consolidando o que parece ser um dos projetos de comunicação mais promissores da região Centro-Oeste.

A rede pode ser acompanhada online pelo site www.topfm.top e informações comerciais podem ser obtidas pelo WhatsApp (67) 9 9218-8550. Com o slogan “Tô feliz, tô na TOP”, a emissora aposta na simplicidade e na conexão direta para continuar seu avanço sobre as ondas de rádio de Mato Grosso do Sul.

PROGRAMAÇÃO

O diretor do Grupo Ueno de Comunicação explicou que a grade de programação semanal da ‘Rede Top FM’ já está fechada e a grande novidade é o Programa ‘A Banca’, comandado pelo radialista Joel Silva, um campeão de audiência nas ondas das rádios de Campo Grande, de segunda à sexta-feira, sempre a partir das 6h30.

Além disso, também de segunda à sexta-feira, a Rede Top FM tem os seguintes programas: Top Gospel, à meia-noite; Agro Nosso, às 4 horas; A Banca, às 6h e 30; Manhã da Top, às 8 horas; Jornal da Top, às 11 horas; A Tarde é Top, às 12 horas; Top Sertanejo, às 16 horas; Palco da Top, às 19 horas; e Top Gospel, às 22 horas.

“Nos fins de semana, priorizamos a programação local, aumentando ainda mais o engajamento e a relevância para nossos ouvintes. Além dos programas regulares, oferecemos diversas oportunidades para anúncios, quadros em programas e boletins informativos, incluindo aqueles dedicados ao agronegócio”, alertou Tony Ueno.

“Um sonho que se sonha só, é só um sonho, mas, um sonho que se sonha juntos, é uma realidade”, concluiu Tony Ueno, citando Raul Seixas.