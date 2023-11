Trocas comerciais com Concepción se estreitam e favorecem pequenos produtores 

As trocas comerciais entre Campo Grande e Concepción (PY) estão ficando cada vez mais estreitas e quem pode lucrar com isso é o pequeno produtor. Nesta semana, uma delegação paraguaia esteve no Gabinete da prefeita Adriane Lopes para anunciar a vinda de um caminhão com cinco mil peças de abacaxi para Campo Grande. A ideia é trazer o produto paraguaio e levar produtos de Campo Grande para lá.

"Acabamos de conversar com o pessoal de um hortifrúti aqui de Campo Grande e vamos fazer uma prova de um caminhão de abacaxi para sentirmos os produtores, a burocracia aduaneira. Dando tudo certo já começamos a trazer esse abacaxi de Concepción para Campo Grande. Além disso, já estamos vendo a possibilidade de um box no Ceasa", declarou o vereador da Junta Municipal de Concepción Felix Ibañez.

Para o parlamentar, a iniciativa é um marco entre as cidades irmãs. Já que desde 2022, Campo Grande e Concepción tiveram a lei de cidades-irmãs publicada que estabelece relações econômicas, sociais, culturais e outros laços de amizade, solidariedade, intercâmbio e cooperação entre os povos, atores econômicos e governos das duas cidades.

Para a prefeita Adriane Lopes, as possibilidades são infinitas. Ela lembra que além do Ceasa, o Mercadão Municipal é ponto de venda de produtos da agricultura familiar e tem na cultura do espaço produtos originalmente paraguaios com a erva de tereré, por exemplo.

"É um espaço de vendas com os mais diversos produtos típicos, como ervas para tereré e chimarrão, artesanato, o nosso tradicional pastel. E com certeza será um lugar para vender os produtos que vêm de Concepción. Temos muitos lugares para crescer e desenvolver", afirmou.

O secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, acrescentou que hoje, a agricultura familiar em Campo Grande, vem se fortalecendo e conseguindo vencer alguns desafios de produção. Um exemplo são as compras públicas feitas pelo Programa de Aquisição de Alimentos, que prova a capacidade produtiva dos pequenos produtores campo-grandenses.

"Neste ano a agricultura familiar de Campo Grande entregou para a Prefeitura mais de 200 toneladas dos mais diversos produtos, provando que, com orientação e fomento, é possível sim produzir e manter as entregas. Estamos muito animados com essa possibilidade de troca comercial e vamos fazer todo o fomento necessário para que nossos produtores possam vender seus produtos", afirmou.

A viagem que será percorrida será de cerca de 450 km e a expectativa é que todo o processo se desenrole em menos de 24 horas.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS