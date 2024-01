Unidade de saúde realiza ação para reforçar importância dos cuidados com a saúde mental

Janeiro é o mês da mobilização a favor dos cuidados com a saúde mental e emocional. Em adesão ao movimento "Janeiro Branco", as unidades da Rede Municipal de Saúde de Campo Grande promovem diversas ações de informação sobre causas e prevenção aos transtornos mentais. Este ano, a campanha traz o slogan: "Quem cuida da mente, cuida da vida".

Nesta terça-feira (16), a Unidade de Saúde da Família (USF) Alves Pereira realizou ação sobre a temática, com palestra e roda de conversa O objetivo é incentivar os pacientes a refletirem sobre a importância do cuidado com sua saúde mental, assim como a saúde do corpo.

Ao longo do mês, as unidades estarão promovendo ações voltadas ao tema, associadas a abordagens de promoção e prevenção a outras doenças, como o diabetes e hipertensão, por exemplo, seguindo um cronograma pré-estabelecido.

Onde buscar ajuda?



Atualmente, o município de Campo Grande conta com sete Caps (Centros de Atenção Psicossocial) atendem pacientes com transtornos mentais graves e severos nas 24hs diária por demanda espontânea e que os casos mais leves e moderados são acompanhados na Atenção Básica e no Ambulatório de Saúde Mental que se localiza no Centro de Especialidades Médicas (CEM).

Os Caps oferecem cerca de 80 leitos de acolhimento para pacientes em crise e temos contratualizado com o Hospital Nosso Lar, 36 leitos psiquiátricos e mais 12 leitos psiquiátricos com o Hospital Regional.

Nos últimos quatro anos, a Rede de Atenção Psicossocial de Campo Grande teve uma importante expansão com a inauguração de novas unidades e ampliação de leitos. A unidade mais recente foi inaugurada em outubro de 2023, no Bairro Guanandi, o Caps Márcia Zen, para tratamento de dependentes de álcool e drogas.

