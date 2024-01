Unidades do Silvia Regina e Aero Rancho estarão abertas neste sábado (27) para vacinação

Neste sábado (27), a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), promove plantão de vacinação em duas unidades de saúde da cidade, oferecendo à população acesso a todas as vacinas do calendário nacional, exceto vacinas que possuem cronograma específico, como é o caso da BCG.

O atendimento ao público será realizado nas seguintes localidades e horários:

USF Silvia Regina: Rua Tordesilhas, 688, das 7h às 17h.

UBS Aero Rancho: Avenida Rachel de Queiroz, 995, das 7h às 17h.

Estas unidades também estarão realizando teste de Covid-19

Desde o início do mês, a Sesau adotou um sistema de rodízio para o plantão de vacinação. A cada fim de semana, diferentes unidades de saúde são designadas para atender a população, garantindo maior cobertura e facilitando o acesso às vacinas em várias regiões da cidade. Anteriormente, os locais de imunização eram fixos.

Neste ano, a vacina contra a Covid-19 foi oficialmente incluída no calendário rotineiro de vacinação pelo Ministério da Saúde. Assim, as doses estão disponíveis para grupos específicos, incluindo crianças em faixas etárias determinadas. Os públicos-alvo podem ser conferidos no site oficial da Sesau: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg.

Durante a semana, a vacinação continua ocorrendo em mais de 70 locais espalhados pelas sete regiões urbanas e distritos de Campo Grande, reforçando o compromisso da cidade com a saúde pública e a prevenção de doenças.

A Sesau reforça a importância da vacinação e convida a população a aproveitar o plantão deste sábado para atualizar as carteiras de vacinação.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS