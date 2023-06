Vacinação contra a gripe segue disponível para todas as pessoas com mais de seis meses

A vacinação contra a gripe continua disponível para toda a população com seis meses ou mais em Campo Grande. Oficialmente o encerramento da campanha nacional de imunização contra a doença estava previsto para ontem, dia 31 de maio.

Conforme informações do Serviço de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), o município dispõe ainda de aproximadamente 46 mil doses da vacina contra a gripe em estoque. Desta forma, a aplicação seguirá sendo realizada até que haja doses disponíveis.

Conforme relatório disponibilizado na última sexta-feira, dia 26 de maio, pelo Serviço de Imunização da Sesau, 32,08% do público-alvo foi vacinado em Campo Grande, o que representa 102,06 mil pessoas de um público estimado em 339 mil pessoas.

A maior taxa percentual de cobertura está entre os adolescentes em medidas socioeducativas, com 47,89%. No quantitativo, os idosos com 60 anos ou mais permanecem entre os que mais se vacinaram. De acordo com o relatório, aproximadamente 58,6 mil foram vacinados, sendo 43,57% do público de 134.732 pessoas nesta faixa-etária.

Na última campanha a cobertura foi muito abaixo do recomendado, que é de pelo menos 90% para cada um dos públicos. Em 2022, apenas 43,4% de todo o público-alvo buscou pela vacinação.

A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as unidades de saúde da Capital protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe.

*Ação itinerante*

Nesta quinta-feira, dia 01 de junho, haverá um ponto de vacinação instalado no plenarinho da Câmara Municipal. O atendimento acontece de 08h às 10h30 e de 13h às 16h.

Durante a semana, a vacinação estará disponível durante todo o dia (manhã e tarde) em mais de 70 unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF).

*A doença*



A gripe é uma doença respiratória causada pelo vírus influenza, que é transmitida através do contato com secreções das vias respiratórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar e também por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com a boca, olhos e nariz. A gripe provoca febre, dores no corpo e mal estar. Quem perceber esses sintomas deve procurar um posto de saúde.

*Prevenção – Cuidados simples ajudam na prevenção contra a Gripe:*

- Lave as mãos com água e sabão e use álcool gel 70% regularmente, especialmente depois de tocar o nariz e a boca ou superfícies que possam estar contaminadas;

- Proteja o nariz e a boca. Cubra-os enquanto espirra ou tosse e use lenços descartáveis.

- Evite tocar a boca e o nariz.

- Melhore a circulação de ar abrindo as janelas.

- Evite ficar por muito tempo em locais com grande aglomeração de pessoas.

- Mantenha hábitos saudáveis: coma e durma bem, além de fazer exercícios físicos regulares.

Vacinação Covid-19

A Sesau ampliou a aplicação da dose bivalente contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde.

A bivalente está disponível também para pessoas com comorbidades e que tenham 12 anos ou mais, grávidas e as puérperas que deram à luz há até 45 dias, trabalhadores da saúde, população com 60 anos ou mais, indígenas aldeados e quilombolas a partir dos 12 anos de idade, para isso é necessário o esquema vacinal completo e a última dose ter sido aplicada há pelo menos quatro meses.

O reforço também está disponível para quem finalizou o esquema primário e tem pelo menos 12 anos de idade. E quem tem 18 anos ou mais e completou o mesmo período após receber o primeiro reforço, já está apto para o segundo.

Crianças a partir de seis meses se enquadram para iniciar o esquema vacinal. Aquelas que iniciaram o esquema com a Pfizer baby devem receber a segunda dose após um intervalo de quatro semanas e a terceira após oito semanas da dose anterior.