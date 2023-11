VÍDEO: amigas flagram casal fazendo sexo à luz do dia no Parque das Nações Indígenas

Durante caminhada, na tarde da 5ª feira (2.nov.23), uma mulher flagrou um casal fazendo sexo no Parque das Nações Indígenas, nos altos da Avenida Afonso Pena, no Centro de Campo Grande (MS). Ela registrou o momento em vídeo (veja abaixo).

Segundo a testemunha, ela e duas amigas do trabalho praticavam exercícios no Parque quando passaram pelo casal que não se intimidou com a presença delas. "Uma amiga falou que achava que tinha duas pessoas transando no meio das árvores, aí andamos pra mais perto e foi quando comecei a gravar esse vídeo. Mas ficamos tão em choque, que não tivemos reação (sic)”, contou a testemunha.

O surpresa com a cena à luz do dia foi tamanha que elas nem pensaram em chamar a polícia. “Na hora ficamos com muita vergonha e nem lembramos de chamar a polícia. Mas nem com a nossa presença eles pareciam assustados”, comentou. Eis o vídeo:

Praticar atos obscenos em público é crime previsto no artigo 233 do Código Penal com três meses a um ano de detenção e multa.

Recentemente mostramos aqui no MS Notícias outro caso, em que ao levar a filha para a babá, uma mãe filmou um casal fazendo sexo em um carro na rua.

Fonte: Campo Grande News.