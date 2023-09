Vídeo: em desfile, 'bombeirinhos' chamam estudantes da Marçal de Souza de 'cinderela'

Estudantes da Escola Estadual Cívico Militar Marçal de Souza Tupã-Y criaram espécie de nota de repúdio (não oficial) ao grito de guerra dos estudantes da Escola Estadual Alberto Elpídio Ferreira Dias (Profº Tito), comandada pelo Corpo de Bombeiros.

A nota saiu em razão dos estudantes do Tito, durante desfile do 7 de setembro em Campo Grande (MS), terem entoado o seguinte grito: "Ontem eu sonhei que eu era da Marçal, toda de azul parecia uma cinderela, mas acordei e vi que era um pesadelo, pra que ser da Marçal se já sou do Corpo de Bombeiro", diziam passando pelo público no Centro da Capital. Eis o vídeo:

Na nota sem endosso oficial da unidade escolar militar, os estudantes da Marçal cobram respeito e dizem que os monitores das escolas influenciam a 'rixa' entre os estudantes. "O grito de guerra... foi utilizado pelos estudantes para se referir de forma pejorativa a nossa escola, onde seus monitores que ao invés de ensinarem valores aos estudantes, os incentivam a envergonhar nossa escola. Acreditamos que mesmo sendo instituições comandadas por diferentes forças, somos todos iguais, e devemos fortalecer a união entre as escolas, tendo em vista que somos as únicas escolas cívico militares da rede estadual de ensino presentes no município de Campo Grande. Diante disso, queremos apenas mostrar que somos alunos disciplinados, não realizaremos ato ̶* d̶e̶n̶e̶g̶r̶i̶n̶d̶o̶ a imagem da escola Tito, preservando os valores que aprendemos dentro da escola Marçal. Esperamos que tais ações não voltem a se repetir, pois em momento algum fizemos algo para envergonhar os estudantes da Tito", reclamam em nota. Eis a nota:

Rasuramos uma palavra racista utilizada na nota original dos estudantes, reproduzida com o detalhe acima.

Apesar do que sustenta os estudantes do Profº Tito, a reportagem do MS Notícias, apurou que o grito de guerra foi apenas uma resposta às agressões verbais no formato de ‘piadas’ desferidas pelos estudantes da Marçal aos membros da escola Tito. “Hoje na concentração [para início do desfile], os estudantes do Marçal estavam humilhando o uniforme do Tito. E isso foi mais como um troco..., mas os estudantes do Marçal que começaram desde o ano de 2022 a chamar os estudantes do Tito de nomes pejorativos”, contou uma fonte que terá o nome preservado.

Num post no perfil oficial da escola Profº Tito também haviam ataques dos estudantes da Marçal, em razão disso, a unidade desativou os comentários.