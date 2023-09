Vídeos: carro aquece e explode ao passar por quebra-molas

Um carro aqueceu e explodiu, na tarde desta 2ª feira (25.set.23), em frente a uma casa na Rua General Bertoldo Klinger, na Vila Nossa Sengora das Graças, em Campo Grande (MS).



A reportagem do MS Notícias apurou que uma mulher ao passar por um quebra molas na via, sentiu cheiro de queimado, desembarcou e rapidamente o carro começou a pegar fogo. “Acabou de passar, nós escutamos o barulho e meu guri gritou: pai, o carro está pegando fogo. Ai ela já saiu procurando extintor, não deu tempo de ela ver, só deu tempo de ela sair, aí já começou a explosão, começou o fogo alto”, contou o morador da casa em frente onde o carro foi destruído, o pedreiro Geraldo Mendes, de 58 anos.

(25.set.23) - Imóvel de Geraldo teve o muro atingido pelo calor e chamas do fogo provocado pela explosão do veículo. Foto: Tero Queiroz

O filho de Geraldo, professor Rafael da Silva Mendes, de 30 anos, que viu tudo ocorrer desde o princípio, registrou em vídeos a situação, mas também a relatou: “Ela passou e começou pegar embaixo, os pneus começaram a estourar... A gente nem tentou nada, porque era perigoso explodir por causa do combustível, só vazamos de lá de casa, porque o fogo ficou muito alto”, lembrou.

(25.set.23) - Rafael filmava o carro sendo consumido pelo fogo quando ocorriam explosões. Foto: Tero Queiroz

Muito assustada, a condutora do veículo foi levada pelo esposo até a sua casa, próximo de onde ocorreu o incêndio. “A gente mora aqui perto, eu a levei lá para casa, porque dá um susto grande, né? Ela está se acalmando”, explicou Fábio, marido da dona do carro destruído pelo fogo. Segundo o esposo da dona do automóvel, o veículo Jeep Compass modelo 2018/2019 não tinha falhas mecânicas. “Começou a aquecer, ela sentiu o cheiro de queimado e parou. Aí desembarcou e queimou tudo”, lamentou. Apesar disso, Fábio disse que acionará o seguro para tentar reaver o veículo que já usava há alguns anos. “Tem seguro, se Deus quiser vamos conseguir reaver. Estamos com esse carro há algum tempo, infelizmente aconteceu isso”.

(25.set.23) - Viatura do Corpo de Bombeiros chega ao local do incêndio ao veículo para iniciar contenção das chamas. Foto: Tero Queiroz

O Corpo do Bombeiros foi acionado para conter as chamas e em 10 minutos controlaram o fogo. Havia apenas um carro com dois Militares no local, que estavam trabalhando intensamente para conter as chamas e fazer o rescaldo, por isso a equipe de reportagem não conseguiu falar com eles.

(25.set.23) - Ao fundo sentado está Fábio, marido da proprietária do veículo. Foto: Tero Queiroz

Fábio disse ao MS Notícias que apesar do calor intenso que faz em Campo Grande — 36°C no momento do incêndio no veículo — que ele, no entanto, não poderia comentar nada nesse sentido. "As causas do incêndio não dá para dizer que foi por isso, o Bombeiro é quem vai dizer depois", finalizou. Veja todas as imagens da situação na galeria do topo. Eis vídeos do momento: