William Maksoud apoia Campanha do Agasalho e coloca ponto de arrecadação em gabinete na Câmara

O frio está chegando e em apoio a 7ª Campanha do Agasalho 2023, lançada pelo FAC (Fundo de Apoio à Comunidade) na última segunda-feira (15), o vereador William Maksoud coloca em seu gabinete na Câmara Municipal de Campo Grande, um ponto de arrecadação para as doações. O objetivo da campanha continua sendo o atendimento a população que vive em situação de vulnerabilidade social.

“Vamos somar esforços, nos unir e ajudar essa campanha que é tão importante. Colocamos nosso gabinete como ponto de coleta e receberemos doações que serão direcionadas ao Fundo de Apoio. O frio não espera, então colabore e doe agasalhos, sapatos, cobertores e roupas”, ressaltou Maksoud.

As peças não precisam ser novas, mas devem estar em boas condições de uso. Além de mantas e cobertores, também é possível doar calças, blusas de frio, meias, gorros e calçados.

Segundo o FAC, as entregas serão realizadas em duas datas, sendo a primeira dia 20 de junho e a segunda dia 20 de julho. Conforme as doações vão chegando, as equipes realizam a triagem e separam as peças que serão entregues, pelas assistentes sociais nas sete regiões da Capital nas comunidades mais vulneráveis.

As doações podem ser feitas até o dia 20 de julho, em mais de 30 pontos distribuídos pela cidade, entre eles: o gabinete do vereador William Maksoud na Câmara Municipal, todas as secretarias municipais, na Prefeitura e Instituto Mirim de Campo Grande. Neste ano, a academia Work Out, o Shopping Bosque dos Ipês, Shopping Campo Grande e Pátio Central Shopping também abraçaram a campanha e são pontos de coleta.

Para quem não puder sair de casa a doação pode ser retirada na residência. Para isso, é preciso entrar em contato pelo telefone do FAC 2020-1361 para que o pedido seja analisado e agendado.

Serviço: Mais informações pelo telefone e Whatsapp 2020-1361.