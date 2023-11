1º Concurso de Redação da Escola do Legislativo tem 40 redações na etapa final

A comissão avaliadora do I Concurso Estadual de Redação da Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) selecionou 40 das 106 redações inscritas. Agora, a comissão julgadora definirá os três primeiros colocados a serem divulgados na premiação que acontece no dia 12 de dezembro, às 13h30. "Tivemos a participação de cerca de 200 escolas, de 62 municípios do Estado. Destas, 106 enviaram redações que passaram pelo crivo de uma comissão composta por servidores da Secretaria Estadual de Educação. Agora, outra comissão julgará os melhores textos e os vencedores só serão divulgados no dia da premiação", explicou a presidente da Escola do Legislativo, deputada estadual Mara Caseiro (PSDB).

Lançado no dia 29 de agosto, o concurso abriu as inscrições no dia 13 de setembro, alcançando aproximadamente 47 mil alunos do Ensino Médio de Mato Grosso do Sul. Com o tema voltado para a cidadania, alinhado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU), o concurso teve como principais objetivos o estímulo dos alunos à prática da escrita, à promoção da leitura, bem como à reflexão crítica sobre assuntos atuais. "Tivemos uma boa repercussão entre os alunos e professores a respeito dos objetivos propostos pela Agenda 2030 da ONU. São temas relevantes e necessários para a nossa sociedade", afirmou a deputada.

Ainda conforme ela, inicialmente seriam 30 redações selecionadas nessa etapa do concurso, mas devido à detalhes, a comissão decidiu selecionar 40. "Os detalhes eram insignificantes entre as redações, o que permitiu o aumento de mais dez redações selecionadas para a fase final, onde a comissão julgadora definirá os 24 primeiros colocados", informou Mara Caseiro.

Final do Concurso

As 40 redações selecionadas são de escolas de 13 municípios de Mato Grosso do Sul. Confira: Campo Grande: Centro Estadual de Educação Profissional Padre João Greiner; Colégio e Curso Almirante Tamandaré; Colégio Harmonia; Colégio Nossa Senhora Auxiliadora; Colégio Nota 10 Unidade Garças; Elite Mace; Escola Estadual Professor Alberto Elpídio Ferreira Dias; Escola Estadual 26 de Agosto; Escola Estadual Amando de Oliveira; Escola Estadual Aracy Eudociak; Escola Estadual General Malan; Escola Estadual Luisa Vidal Borges Daniel; Escola Estadual Manoel Bonifácio Nunes da Cunha; Escola Estadual Maria Constança Barros Machado; Escola Estadual Padre Mário Blandino; Escola Estadual Professora Clarinda Mendes de Aquino; Escola Estadual Emygdio Campos Widal; Escola Estadual Professor Severino de Queiroz; Escola Estadual Professor Silvio Oliveira dos Santos; Escola Estadual Rui Barbosa; Escola Estadual Vespaziano Martins; Instituto Federal e Maestria.

Caarapó: Escola Estadual Joaquim Alfredo Soares Viana.

Caracol: Escola Estadual Dr. Rubens de Castro Pinto.

Dourados: Escola Estadual Presidente Vargas; Nota 10 Internacional; Escola Estadual Antonia da Silvéria Capilé e Escola Estadual Rita Angelina Barbosa Silveira.

Fátima do Sul: Escola Estadual Senador Filinto Muller.

Glória de Dourados: Escola Estadual Professora Eufrosina Pinto.

Nova Alvorada do Sul: Escola Delfina Nogueira de Souza.

Ponta Porã: Escola Magsul.

São Gabriel d´Oeste: Fundação Educacional Cristo Rei.

Três Lagoas: Anglo Três Lagoas.

Aparecida do Taboado: Escola Estadual Ernesto Rodrigues.

Aquidauana: Centro de Educação Profissional Geraldo Af. Garcia Ferreira, Escola Estadual José Alves Ribeiro e Escola Estadual Marly Russo Rodrigues.

Bela Vista: Escola Estadual Ester Silva.

Apoio

"Agradeço o apoio do presidente da Casa de Leis, deputado estadual Gerson Claro (PP) e das instituições que abraçaram nossa proposta em favor da educação do nosso Estado", disse Mara Caseiro.

São parceiras do concurso as seguintes instituições: Secretaria de Estado de Educação; Energisa; Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL); Universidade Católica Dom Bosco (UCDB); Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS); Conselho Estadual de Educação; Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL); Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Educação Básica do Estado (FADEB-MS); União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mato Grosso do Sul (UCV-MS) e Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Mato Grosso do Sul (SINEPE-MS).

Premiação

A divulgação dos primeiros colocados, bem como a premiação dos 24 alunos e escolas vencedoras do concurso acontece no dia 12 de dezembro, às 13h30, no plenário Júlio Maia da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Os alunos classificados de primeiro a terceiro lugar receberão a seguinte premiação: 1º lugar: certificado de participação, um celular e um kindle; 2º lugar: certificado de participação, um notebook e um kindle; 3º lugar: certificado de participação, um tablet e um kindle; alunos até o 30º lugar também receberão o kindle, além do certificado com mérito legislativo.

As escolas vencedoras receberão os prêmios: 1º lugar: certificado de participação e R$ 10 mil; 2º lugar: certificado de participação e R$ 7 mil e 3º lugar: certificado de participação e R$ 5 mil.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS