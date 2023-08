27ª Festa do Leitão no Rolete recebe R$ 300 mil do governo Riedel

O governador Eduardo Riedel (PSDB) esteve, neste sábado (19.ago.23), na 27ª edição da Festa do Leitão no Rolete, em São Gabriel do Oeste (MS). A festa recebeu R$ 300 mil de apoio da administração estadual.

"São Gabriel tem ajudado muito o Estado na maneira que vem crescendo e se desenvolvendo, gerando muitas oportunidades. Esta festa tradicional que é o Leitão no Rolete que está na 27° edição sempre vai contar com apoio do Estado, para continuar porque leva o nome da cidade e do Estado para fora", descreveu o governador.

Na Festa do Leitão no Rolete, governador valoriza tradição e reafirma compromissos com São Gabriel do Oeste. Foto: Álvaro Rezende

Ele mencionou que é uma alegria participar desta festa tradicional, em uma atividade que é socioeconômica (suinocultura) importante para o município e Estado. "Importante reforçar esta atividade tão importante e consolidada. Também reafirmar esta parceria com o município, com investimentos e ações importantes. Temos recapeamentos, pavimentações e estradas sendo melhoradas. Sempre com este olhar especial para as cidades".

As festividades começaram no dia 17 de agosto e seguem até domingo (20.ago). Um dos grandes momentos da festa é o 13º Festival da Canção (FestOeste), que abre espaço para novos talentos e artistas locais.

O evento tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc). A FestOeste nesse acontece dentro da festa culinária na cidade que possui o maior rebanho de suínos do Estado.

PROGRAMAÇÃO

Na pré-abertura, 5ª feira (17.ago), ocorreu os shows do Boteco do Preguiça e Géssica Helpis. Na data, o cantor Leonardo subiu ao palco, sendo o único show com cobrança de ingressos.

Na abertura oficial, o cantor sertanejo João Carreiro, realizou um show de 1h30 na 6ª (18.ago), e recebeu um cachê de R$ 105 mil. Eis a íntegra. O restante do dinheiro (R$ 200 mil), enviado pelo estado, deve ser usado para pagamento de segurança, premiações, estrutura de som, iluminação e painel led.

O governador chegou para o almoço às 11h deste sábado no CTG Chama Crioula. A partir das 18h de hoje ocorre a FestOeste e um show gratuito de João Márcio e Fabiano.

No fechamento do evento, domingo (20.ago), ocorre almoço às 11h no CTG Chama Crioula. Depois haverá a final do FestOeste a partir das 14h e encerrando as festividades, o cantor Fhernando Ganso se apresenta.

O QUE DIZ O PREFEITO

O prefeito de São Gabriel do Oeste, Jeferson Tomazoni, apontou que a festa tradicional é um dos maiores eventos gastronômicos do Estado.

"Agradecer a todos que ajudaram a realizar este evento, principalmente ao Governo do Estado. São várias atrações disponíveis nestes quatro dias de festa", disse o prefeito.

Realizada no CTG Chama Crioula, a Festa do Leitão no Rolete movimenta a cidade. O evento é realizado pela Prefeitura de São Gabriel, Cooperativa Agropecuária de São Gabriel do Oeste (Cooasgo) e Centro de Tradições Gaúchas (CTG) bom Chama Crioula.

Além do governador, participaram do evento os secretários Jaime Verruck (Semadesc), Hélio Pelufo (Seilog), assim como o deputado federal Geraldo Resende, os (deputados) estaduais Pedro Pedrossian Neto e Jamilson Name.