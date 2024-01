470 anos de SP: bolo de aniversário do Bixiga volta a ser distribuído

Paulo Pinto/Agência Brasil Bolo de aniversário de 470 anos de São Paulo, no Bairro do Bexiga

O aniversário de 470 anos da cidade de São Paulo, comemorado nesta quinta-feira (25), marcou a volta de uma antiga tradição paulistana: a distribuição do bolo de aniversário no bairro do Bixiga.

Ele voltou a ser servido, depois da pausa de 3 anos, causada pela pandemia de Covid-19.

A entrega dos pedaços para quem esteve presente foi feita por voluntários. O evento, que contou com apoio da Prefeitura, ainda teve show da velha Guarda Musical da escola de samba Vai-Vai, fundada no bairro, Bateria 013, DJ Papaleo, Trupe Baião de 2 e saída do cortejo pelo Parque do Bixiga com Charanga do França.





História do bolo de aniversário

A distribuição do bolo foi criada em 1985 por Walter Taverna, figura marcante no bairro, junto com seu amigo Armando Puglisi, mais conhecido como Armandinho do Bixiga. No início, o bolo era formado por unidades feitas e doadas por moradores do bairro.

Em 2007, o evento foi parar no Calendário de Eventos da cidade de São Paulo. A "Festa do Bolo do Bixiga" então, ganhou ainda mais destaque e patrocinadores, além da atenção internacional. O bolo chegou a entrar no Guinness Book, o Livro dos Recordes, com o marco de maior do mundo.

Distribuído tradicionalmente no dia 25 de janeiro, na Rua Rui Barbosa, o bolo tem por tradição aumentar a cada ano, totalizando em metros a quantidade de anos que a cidade está completando.

Fonte: Nacional