7 de setembro: despolitizada, data é orgulho para a nação brasileira

A primeira celebração do 7 de setembro, data em que o Brasil comemora a sua independência, do 3º governo Lula (PT), contou com Esquadrilha de Fumaça para encerrar o tradicional desfile em Brasília com suas manobras de alta perícia realizadas pelos pilotos dos sete Super Tucanos. Além da parada cívico-militar, o evento exaltou a paz, a soberania, a saúde e a vacinação, a ciência e a tecnologia e a defesa da Amazônia.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi o anfitrião do evento, que aconteceu na Esplanada dos Ministérios, no centro da capital federal. Após o desfile, o presidente declarou em sua conta oficial do Twitter que estava feliz por assistir um desfile tão bonito, que foi um verdadeiro show de democracia, soberania e união.

Milhares de brasileiros se reuniram em Brasília para celebrar a independência do país. Diversas apresentações foram feitas durante o evento, incluindo efetivos militares, escolas públicas, atletas, fanfarras, viaturas motorizadas e sobrevoos de caças e aviões de carga. As arquibancadas estavam lotadas e as pessoas presentes exaltaram a democracia brasileira.

Orgulho, união, democracia: valores exaltados por quem acompanhou a festa. Fotos: Jéssica Gomes, Thaís Custódio e Vinícius Neves / Secom / PR

Juliano Ferreira, professor de filosofia e psicanalista, foi de Ouro Branco, em Minas, para passar o feriado em Brasília e afirmou que o 7 de setembro é uma data apartidária que representa a independência verdadeira de um país.

Já a psicóloga Anna Clara Andrade definiu a data como uma oportunidade para refletir sobre a democracia e sobre o papel do país no cenário mundial.

A servidora pública Graciele Cristina compareceu ao evento com sua filha de seis anos e elogiou a organização e a segurança do evento. Para ela, o 7 de setembro marca a liberdade e a união dos brasileiros.

A celebração foi marcada por um sentimento de patriotismo e união entre autoridades e cidadãos. A festa contou com a presença de ministros, chefes das Forças Armadas, representantes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do governo de Brasília.

O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, destacou que a data da independência representa a soberania e a democracia do país, além de ser um momento de união e reconstrução, com todas as instituições de Estado funcionando normalmente.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, resumiu a celebração como uma oportunidade para reforçar a importância da democracia, da soberania e da união para um Brasil verdadeiramente independente.

Para a técnica em radiologia Tarsila Almeida e seu filho Hugo, o evento foi um momento de orgulho e celebração da nação brasileira.

PRONUNCIAMENTO DO PRESIDENTE

07.09.2023 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante o desfile de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios. Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert / PR

Em seu pronunciamento sobre a data de hoje, o presidente Lula disse que é um dia de lembrar que a independência ainda não está completa, e que é tarefa de todos nós construí-la a cada dia, sobre três grandes pilares: democracia, soberania e união.

Para o presidente, a democracia é o alicerce para a realização dos sonhos dos brasileiros.

"É o direito de participar das discussões que impactam as vidas das pessoas. Por isso, o governo tem criado conselhos sociais e conferências nacionais para que a sociedade ajude a desenhar as políticas públicas. Além disso, o Plano Plurianual mais Participativo da história foi criado para traçar as principais metas do governo para os próximos quatro anos. A democracia é não apenas a matéria-prima dos nossos sonhos, mas também a ferramenta para torná-los realidade", declarou Lula.

"A soberania é mais do que cumprir a importante missão de resguardar nossas fronteiras terrestres e marítimas e nosso espaço aéreo. É defender nossas empresas estratégicas, nossos bancos públicos, nossas riquezas minerais e fortalecer nossa agricultura e nossa indústria. É preservar a Amazônia e os demais biomas. Nossos rios, nosso mar, nossa biodiversidade. Soberania é garantir a soberania do povo brasileiro. Um povo soberano é um povo sem fome, com emprego decente, com acesso à saúde e à educação e com esperança. Por isso, o governo tem lançado programas como o Brasil sem Fome e o Novo PAC, que vão gerar milhões de novos postos de trabalho e investir em áreas como saúde, educação, habitação, saneamento básico e mobilidade urbana", apontou o Chefe do Executivo Federal.

"O terceiro pilar da independência é a união. Investir no diálogo com o Congresso Nacional, os governos estaduais, as prefeituras, o Poder Judiciário, os partidos políticos, os sindicatos e a sociedade organizada é fundamental para construir uma nação unida e forte. É importante lembrar que a união só se faz sem ódio. O entendimento voltou a ser palavra de ordem, e isso é fundamental para que possamos trabalhar juntos em prol do desenvolvimento econômico com inclusão social", acrescentou.

"Feliz 7 de setembro para todos. É um dia para lembrar que, juntos, podemos transformar em realidade nosso sonho de um Brasil mais desenvolvido, mais justo, mais solidário e mais independente", completou o presidente brasileiro.