79% dos brasileiros têm orgulho do país, afirma pesquisa

Uma pesquisa realizada pela ONG Morada Comum em parceria com a empresa de Consultoria Quaest aponta que 79% dos brasileiros têm orgulho do país.

Segundo o levantamento inédito, chamado "Na Raiz do Brasil", o principal motivo para o sentimento positivo da população seria a natureza, com 45% das respostas. Em seguida, as categorias "Comida" (19%) e "Pessoas" (18%). Fatores como futebol, música e cultura somaram 14%.

O estudo contou com 4.072 entrevistados em todo o território nacional. Ao contrário das tradicionais pesquisas eleitorais ou de perfil sociodemográfico, o levantamento considera critérios mais duradouros, como valores e crenças pessoais.

Fonte: Nacional