A um ano das eleições, PT quer afinar comprometimento partidário

Esta frase, pronunciada pela deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann em fevereiro, equivale a uma demarcação verbal de território político-ideológico. Foi uma cáustica reação à foto publicada nas redes sociais pelo deputado Washington Quaquá, vice-presidente petista para o Sudoeste, todo sorridente ao lado do colega Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde e escudeiro à frente do negacionista Jair Bolsonaro.

Quem estranhou aquela fala de Gleisi compreendeu melhor o recado da dirigente agora em outubro: na terça-feira passada, 24, nova fotografia dos dois parlamentares apareceu nas redes sociais, ambos sorridentes, em "dobradinha" lançando na Câmara a Frente Parlamentar em Apoio ao Petróleo, Gás e Energia, com Pazuello na presidência e Quaquá na vice. Reemerge, então, a irritação de Gleisi: "Foto do companheiro deputado Quaquá com o bolsonarista Pazuello é desrespeitosa com o PT e ofensiva às vítimas da Covid".

ALINHAMENTO

eputados Washington Quaquá e Pazuello Redes Sociais. Foto: Reprodução

Este é um enredo que lideranças regionais e dirigentes do PT passam a mastigar a um ano das disputas municipais. A preocupação é com o nível de comprometimento dos futuros candidatos com o partido, o programa, as identidades de alinhamento com Lula e até a coerência comportamental. A razão é a mesma que levou Gleisi Hoffmann a bater de frente com Quaquá: a colagem incômoda entre petistas e bolsonaristas, associação que poderá fornecer uma arma retórica para os adversários difícil de ser respondida.

Além de flagrantes — por enquanto episódicos — como os de Quaquá com Pazuello, o petismo é desafiado em sua coerência por causa do abrigo que deu e vem dando em seu espaço de atuação política para os recém-chegados nos territórios da legenda. São ex-bolsonaristas, ativistas com histórico direitista e anti lulista, colaboradores e agentes do movimento pró-impeachment de Dilma Rousseff e outras figuras que reivindicaram a prisão de Lula nas ruas e nos palanques, antes de conhecerem os resultados da eleição presidencial de 2022.

O Diretório Nacional do PT vai orientar os diretórios estaduais para preparar os militantes e os candidatos contra a pauta discursiva da direita e dos bolsonaristas em geral. Para o sucesso da argumentação de defesa e de contra-ataque, será necessário, porém, afinar os comportamentos internos e externos para que a incoerência não se torne um invencível inimigo dos petistas.