Ação em prol da vida leva servidores do Detran até o Hemosul Santa Casa para doarem sangue

Uma ação em prol da vida mobilizou servidores do Detran-MS na manhã desta quinta-feira (14). Organizada pela equipe do Psicossocial em parceria com o Instituto Sangue Bom, a iniciativa levou servidores da sede até a unidade Hemoterápica da Santa Casa.

Ao todo 20 servidores participaram da ação de doação de sangue, e dois deles fizeram o cadastro e passaram a integrar o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome).

A servidora Millena Benites já tinha a doação de sangue como hábito, porém o cadastro como doador de medula era algo que não estava nos planos. "Meu Deus, vai entrar uma agulha na minha coluna. Vai que eu morra? Esse era meu pensamento", conta.

Durante as tratativas para a parceria, ela ouviu uma fala do Prof. Carlão, fundador do Instituto Sangue Bom, de como funciona cada etapa do processo, e com a informação correta, ela ficou mais tranquila e decidiu fazer o cadastro.

Agora, Millena espera algum dia receber a ligação do Redome avisando da compatibilidade com alguém que precise. "Será uma grande alegria poder trazer esperança de vida para alguém através da doação de medula".

A chefe do Hemosul Santa Casa, Edilene de Sá, comenta que com as confraternizações e festas de fim de ano, aumenta o número de acidentes ao mesmo tempo que cai o quantitativo de doadores nos hemonúcleos.

"As doações costumam diminuir nessa época, devido a correria de final de ano, férias e ao fator esquecimento. Então esse ato tão importante acaba sendo esquecido. Antes de viajar, não se esqueça de dar uma passadinha no Hemosul da Santa Casa e pratique o seu ato de solidariedade, doando um pouco do seu seu tempo, doando vida".

Para ajudar a manter os estoques abastecidos, procure o Hemosul Santa Casa, de segunda a sexta-feira, das 07h às 11h, na Rua Rui Barbosa, 3.633.

Na Capital é possível fazer a doação no Hemosul Coordenador ou no Hemosul do Hospital Regional. Para quem reside no interior basta procurar o Hemonúcleo mais próximo. Confira aqui os endereços e horários de funcionamento de cada unidade da Rede Hemosul: https://www.hemosul.ms.gov.br/horarios-e-enderecos/

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

Foto: Hemosul Santa Casa

Fonte: Governo MS