Ações transversais em esporte, cultura e turismo são o foco do planejamento da Setesc

A união das três temáticas é fundamental para a construção de um Mato Grosso do Sul melhor

Recentemente, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul fez alterações em sua estrutura e a maior secretaria de Estado, até então, foi reformulada: a Setesc agora irá focar sua atuação e trabalho nas áreas de esporte, cultura e turismo, com o objetivo de realizar ações transversais que visem a geração de renda e o desenvolvimento para o Mato Grosso do Sul.

Na última terça-feira (16) o secretário que chefia a pasta, Marcelo Miranda, e os três diretores-presidentes das fundações que a integram - Fundesporte, Fundtur e FCMS - estiveram reunidos com o governador Eduardo Riedel para apresentar o planejamento estratégico de trabalho da secretaria para ano de 2024.

"Um momento de suma importância, pois apresentamos ao governador nossa agenda de ações que visam fortalecer ações transversais entre o esporte, turismo e a cultura com foco na geração de renda para a população, fortalecimento da economia e o desenvolvimento com inclusão social dos municípios", disse Marcelo.

Segundo o diretor-presidente da Fundtur (Fundação de Turismo), Bruno Wendling, a reunião foi extremamente produtiva.

"Foi muito boa, produtiva. Nós discutimos pontos importantes de convergência entre as pastas (Turismo, Cultura e Esporte), especialmente da parte da Fundtur, como podemos auxiliar nessa integração, ajudando a envelopar eventos culturais e esportivos importantes e transformá-los em produtos turísticos que podem ser divulgados em nível nacional, além da Economia Criativa com elo de ligação entre Turismo e Cultura", destaca.

Já o presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes, frisa que a conexão entre as três autarquias, organizadas em uma secretaria de Estado, é fundamental para o fortalecimento das ações culturais no Estado.

"As reuniões com o governador sempre são produtivas e estar junto às três autarquias e com o secretário faz com que o alinhamento das ações e projetos sejam os mais transversais possível, e assim os resultados sejam mais concretos, afinal, cultura, esporte e turismo andam juntos em prol de um Mato Grosso do Sul mais inclusivo", ressalta o diretor.

Para concluir, o presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, Herculano Borges, enfatizou que a reunião foi produtiva e importante para otimização dos investimentos das três fundações, através de um planejamento estratégico.

"Este momento com o secretário Marcelo Miranda e o governador Eduardo Riedel é de suma importância para consolidarmos nossas ações transversais, pois temos o objetivo de melhorar cada vez mais os investimentos dos recursos públicos na execução de um planejamento estratégico que irá contribuir diretamente com o crescimento de Mato Grosso do Sul e com melhorias para a população", concluiu Herculano.

