Adriane Lopes alinha e alimenta parceria para garantir mais obras de infraestrutura urbana em CG

Para cumprir o ambicioso programa de governo que defendeu na campanha, a prefeita Adriane Lopes (PP) vem otimizando a construção de parcerias produtivas em âmbitos estadual e federal e junto à iniciativa privada. A aptidão para o diálogo e o olhar futurista dão a ela um espaço diferenciado nas articulações, como ficou demonstrado esta semana.

Em Brasília, ela abriu e avançou uma conversa promissora com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, focalizando metas na área de infraestrutura. Acompanhada de Catiana Sabadin, titular da Secretaria Municipal de Planejamento e Parcerias, a prefeita encaminhou um projeto de maiúsculo alcance urbano, que resultará em grandes ganhos econômicos e sociais.

Adriane Lopes e sua equipe com a ministra Simone Tebet em Brasília.

EXPANSÃO URBANA

O projeto define obras estruturantes para o Complexo da Região do Segredo, gabaritando a expansão urbana em trechos viários e espaços como a Avenida Rachid Neder e a Rua Corguinho (entre o Residencial Otávio Pécora, o Bairro Estrela do Sul) e seu entorno. Estruturantes, as obras têm foco na prevenção de desastres causados por chuvas intensas, como alagamentos e erosões.

A proposta foi submetida ao governo federal, com custo estimado em R$ 80.485.459,01 e lançada na planilha do Novo PAC. Nela, estão previstos investimentos em ações como a drenagem urbana, pavimentação, construção de calçadas acessíveis, áreas de lazer e ações sociais de educação ambiental.

Tanto por parte da ministra Simone Tebet, que é do MDB, como do presidente Lula (PT), a prefeita vem abrindo portas para estabelecer novos ambientes de diálogo e de parcerias. O que importa para Adriane, como se constata, são os interesses da cidade e do povo campo-grandense, que precisam ter dos governos um olhar republicano e o atendimento às suas necessidades.